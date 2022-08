Tim Wellens quitte Lotto Soudal pour UAE Emirates

Chez UAE Emirates, le Limbourgeois va notamment pouvoir rouler aux côtés du Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France.

"Après dix magnifiques années chez Lotto, j’ai décidé que c’était le moment de vivre un nouveau challenge", a déclaré Wellens, cité dans le communiqué. "J’ai le sentiment de rejoindre une équipe avec une véritable structure professionnelle et très ambitieuse. J’ai hâte de commencer et de faire partie de l’équipe en 2023 et au-delà."

"Nous sommes heureux d’accueillir Tim au sein de l’équipe", a ajouté Mauro Gianetti, le manager d’UAE Emirates. "Nous savons tous ce dont il est capable et croyons qu’il va parfaitement s’intégrer dans notre structure alors que nous continuons à renforcer l’équipe pour les années à venir."