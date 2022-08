Rune Herregodts et Arne Marit rejoignent Intermarché-Wanty Gobert

Marit, 23 ans, a lui décroché sa seule victoire professionnelle en 2021 en remportant le Grand Prix du Morbihan devant Bryan Coquard et Elia Viviani. La saison dernière, il a également terminé 4e de la Flèche de Gooik, 5e du Tour de Louvain-Mémorial Jef Scherens et 7e de Paris-Tours.

"Rune Herregodts et Arne Marit sont parmi les cinq talents belges à qui nous offrons l’opportunité de franchir le pas vers le niveau World Tour en 2023", a réagi Aike Visbeek, manager de la performance chez Intermarché-Wanty Gobert. "Ils nous ont convaincus de leurs qualités et pourront continuer à progresser sereinement pour les saisons à venir, dans un environnement expérimenté et dans des compétitions d’un niveau supérieur."