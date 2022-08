Alaphilippe court après la forme

Dimanche, il était à Louvain, sur les routes où il avait conquis son second maillot arc-en-ciel il y a un peu plus de dix mois, mais c’est de loin qu’il a assisté à la victoire de Victor Campenaerts devant son équipier Zdenek Stybar. Dès ce mardi, Julian Alaphilippe sera au départ du Tour de l’Ain, ultime tremplin à la Vuelta (19 août-11 septembre) où "Alafpolak" veut retrouver ses meilleures jambes. En marge du Tour de Louvain, il s’est expliqué sur ce qu’il a enduré et ce qu’il espère encore de la saison.

"J’ai d’abord eu peur de ne plus pouvoir courir, tellement j’avais mal, mais dès que j’ai obtenu le feu vert des médecins pour m’entraîner, j’ai pensé au Tour", a raconté Alaphilippe que son équipe n’avait finalement pas sélectionné.

Le voici donc engagé dans un contre-la-montre pour arriver en forme fin septembre. Première étape, le Tour de l’Ain. Pour Alaphilippe, il s’agit d’un retour sur les routes où il avait conquis son premier succès chez les pros, il y a huit ans exactement. Il avait alors 22 ans et s’était imposé à Arbent devant Dan Martin et Carlos Verona.

"Je suis content bien sûr de retrouver cette course, dit-il.Je n’y ai participé qu’une fois et je n’ai pas oublié cette première victoire chez les pros. Cela me fait bizarre d’y retourner, mais en même temps je suis content car je n’ai pas beaucoup l’occasion de courir en France sur des courses qui sont proches du Centre de la France, d’où je suis originaire. Cela me ramène un peu aux racines. Ce sera trois jours de courses intéressants et intensifs vu le parcours."

Déja victorieux à la Vuelta 2017

Trois étapes attendent les concurrents du Tour de l’Ain, dont deux pour grimpeurs (avec le col de Portes mercredi et celui de Menthières et la montée finale de Lélex Monts-Jura jeudi). Une grosse semaine plus tard, Alaphilippe retrouvera le Tour d’Espagne, qu’il n’a couru qu’une fois, il y a cinq ans. Il y avait aussi remporté une étape. Une performance qu’il espère rééditer. En 2017, après une opération au genou, qui lui avait fait manquer les classiques et le Tour, Alaphilippe était revenu à la Vuelta pour finir la saison en force.

"C’était déjà une saison compliquée, je me souviens bien, dit-il.Revenir sur la Vuelta, c’est chouette, en plus avec des objectifs différents, une belle équipe articulée autour de Remco Evenepoel qui est en très grande condition. Il peut gagner la Vuelta mais il peut aussi réussir de grands numéros et gagner de belles étapes."