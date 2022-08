Enfin la bonne, au Tour de Louvain, pour Julian Alaphilippe?

Il espère que cette fois sera la bonne, qu’il ne va plus être stoppé dans son élan comme cela lui est arrivé trop souvent cette saison. Victime d’une bronchite tenace en début d’année et d’une terrible chute fin avril à Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a de nouveau dû quitter le peloton il y a deux semaines en plein Tour de Wallonie. "J’avais gagné la première étape, je pensais être enfin lancé et j’ai attrapé le Covid, dit-il. Même si je suis capable de prendre du recul par rapport aux événements, ce nouveau coup d’arrêt n’a pas été facile à vivre. Quand on porte le maillot de champion du monde, on n’a pas envie de passer son temps en stage ou à l’infirmerie."