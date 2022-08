Tour de Pologne: l’Allemand Phil Bauhaus s’est imposé dans la 5e étape, Theuns 5e

L’échappée du jour est née après à peine six kilomètres de course avec Yevgeniy Federov, Shane Archbold, Boy Van Poppel, Michal Schegel, Mateusz Bravis, Jakub Murias et deux coureurs bien positionnés au classement général, Mads Würtz Schmidt (35e à 44 secondes) et Sean Quinn (22e à 29 secondes). L’avantage des fuyards était de 3:20 après 50 kilomètres de course, près de cinq minutes au cap des cent derniers kilomètres.

Le peloton a mené bataille pour réduire l’écart alors que, à l’avant, Sean Quinn et Mads Würtz Schmidt prenaient leurs distances dans la côte de Rzeszow, à 30 kilomètres du but. Yevgeniy Federov rejoignait le duo de tête 15 kilomètres avant d’être récupéré par le peloton, laissant à l’avant le duo Schmidt-Quinn avec un avantage de seulement 20 secondes à 8 kilomètres de la ligne. Les leaders, rescapés de l’échappée matinale, n’ont pas pu résister au retour du peloton à la flamme rouge. Le sprint, disputé par un groupe réduit après une chute dans le dernier kilomètre, a souri à l’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) devant le Français Arnaud Démare (Groupama-FdJ) et l’Allemand Nikias Arndt (DSM). Le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo) s’est classé cinquième. Le vainqueur du jour s’était déjà classé 2e de la première étape du Tour de Pologne où il a signé mercredi son deuxième succès de la saison après sa victoire dans la 7e étape de Tirreno-Adriatico.

La sixième et avant-dernière étape du Tour de Pologne sera disputée jeudi en un contre-la-montre individuel de 11,8 kilomètres entre Szaflary et Wierch Rusinski.