Tour de Burgos: triplé Jumbo-Visma après une terrible chute causée par un dos d’âne dans le final (vidéo)

Cette chute, causée par un ralentisseur de vitesse et survenue en tête de peloton alors qu’il restait près de 500 mètres, a provoqué une telle cassure que les trois membres de la formation néerlandaise se sont présentés seuls sur la ligne.

C’est la 4e victoire chez les professionnels pour le champion des Pays-Bas 2021.

Malgré plusieurs tentatives sur et après la dernière bosse (1,6 km à 5%), placée à 7 km de la ligne, dont celle de Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) repris à 1500m de la ligne, c’est groupé que le peloton s’est présenté dans le final.

Bien décidée à faire gagner David Dekker, l’équipe Jumbo-Visma a pris les commandes dans les derniers hectomètres. Lancée à haute vitesse, elle a vu Dekker violemment chuter lors d’un passage, très mal senti, sur un dos d’âne, entraînant avec lui de nombreux coureurs au tapis.

Vainqueur de la première étape mardi, le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) a conservé son maillot de leader.

L’Espagnol Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), dernier membre de l’échappée du jour qui a vu aussi la participation de Jesús Ezquerra (Burgos-BH) et Diego Sevilla (EOLO-Kometa), a été repris à plus de 40 km du but, laissant le soin aux équipes de sprinteurs de faire le travail.

Jeudi, la 3e des cinq étapes de cette 44e édition du Tour de Burgos, remporté en 2021 par Mikel Landa, reliera Quintana Martin Galindez à Villarcayo sur 156 kilomètres. Le sommet du Picon Blanco, col de hors catégorie long de 7,9 km à 9,2% de déclivité moyenne, est placé au 117e km. Une dernière bosse de 2,1 km à 5,7%, à moins de 8 km du but, pourrait s’avérer décisive.