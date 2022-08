"L’approche de ce sprint a été chaotique, avec une chute dans un rond-point, commente le coureur de la formation Bora-hansgrohe. Le final n’était pas facile, le rythme très rapide et nous étions en ligne droite. J’ai réussi à me hisser à la deuxième place, mais j’aurais préféré gagner."

Il a faim de victoires : il n’a pas encore trouvé l’ouverture cette saison (il s’était aussi classé deuxième d’une étape du Critérium du Dauphiné).

Dans la lutte pour le classement général, le Colombien Sergio Higuita n’a pas été inquiété et a conservé son maillot de leader au bout de cette quatrième étape marquée par l’abandon de toute la formation Alpecin-Deceuninck à cause de trop de cas positifs au Covid. Quinten Hermans s’est classé quatrième du sprint, ratant de peu de précieuses secondes de bonification : il reste à six secondes du Colombien, tandis que l’Andennais Sylvain Moniquet a le Top 10 dans le viseur, puisqu’il est 16e à 20 secondes d’Higuita.