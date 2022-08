La saison cycliste s’achève dans un peu plus de deux mois, il ne reste donc plus que quelques courses pour engranger des points au classement UCI. Ce classement est très important, car c’est lui qui va décider quelles équipes rouleront la saison prochaine dans la division World tour, la première division du cyclisme.

En effet, l’année prochaine, les licences World Tour seront redistribuées. Seules les 18 premières équipes au classement en obtiendront une. Le calcul sera fait sur trois ans. On additionnera les points UCI obtenus lors des saisons 2020, 2021 et 2022. Les 18 mieux classés obtiendront une licence World Tour jusqu’en 2026. Être en première division permet notamment d’être inscrit automatiquement à toutes les courses les plus prestigieuses, ce qui attire forcément les sponsors et les coureurs de renom. Comment s’en sortent les équipes belges?

Alpecin-Deceuninck très bien placé pour être promu

Alpecin se trouve actuellement dans la catégorie ProTeams, la deuxième division du cyclisme. Mais avec ses très bons résultats ces dernières saisons, il ne fait quasiment aucun doute qu’Alpecin sera promu à la fin de la saison. Il faut dire que pour une équipe qui n’a pas le statut World Tour, leurs résultats sont assez impressionnants.

On peut penser aux victoires d’étape de Tim Merlier et de Jasper Phillipsen sur les grands tours. Phillipsen s’est d’ailleurs imposé deux fois sur le dernier tour de France et notamment sur les Champs-Élysées. Mais on pense aussi et surtout à la figure de proue de la formation belge, Mathieu Van der Poel. Son palmarès est déjà impressionnant avec une double victoire sur le Tour des Flandres, porteur des maillots de leader du Tour de France et du Tour d’Italie ou encore vainqueur sur les Strade Bianche en 2021.

Dans la course au licence World Tour, Alpecin est classé 7e devant pas mal de grosses écuries comme Astana ou FDJ. Une montée est vraisemblablement déjà acquise donc pour Alpecin. Ce qui ne devrait pas changer outre mesure leurs objectifs et leurs performances à l’avenir, les attentes et les résultats de l’équipe étant déjà très hauts depuis plusieurs années.

Lotto-Soudal en grand dangerSi Alpecin devrait effectivement monter, l’équipe sera peut-être par la même occasion le bourreau d’une autre équipe belge. Lotto-Soudal, en World Tour depuis 2012, pourrait bien faire le chemin inverse et être renvoyé en ProTeams. Car, en plus d’Alpecin, d’autres équipes vont monter, comme les Français d’Arkea-Samsic. Il en résulte que deux équipes actuellement en World Tour cette saison devraient redescendre la saison prochaine. Ces deux équipes en ballottage très défavorables sont Israel-Premier Tech et... Lotto Soudal. Lotto pointe à la 19e place du classement et accuse un peu plus de 700 points de retard sur la 18e place et le premier non-descendant, Movistar.

Le Tour de France aurait pu leur permettre d’engranger des points, mais il a été catastrophique. Cependant, la licence Lotto n’est toutefois pas encore définitivement perdue. Il reste encore deux mois de compétition, avec des courses importantes.

Le Tour d’Espagne par exemple, où un coureur comme Thomas de Gendt, souvent très bien en jambes sur les grands tours peut tenter d’aller chercher l’une ou l’autre étape dans son style de baroudeur. Un coureur comme Steff Cras peut essayer d’y viser un top 15. Lotto tente également d’inscrire ses coureurs à des compétitions moins prestigieuses. Il y a moins de grosses équipes alignées, il est donc plus facile d’aller chercher des résultats et des points. On peut prendre en exemple leur participation au Sibiu Tour au début du moins de juillet, avec une deuxième place via Harm Vanhoucke.

Aucun souci pour Quick-Step et IntermarchéLes deux autres formations belges possédant une licence World Tour, Quick-Step et Intermarché-Wanty-Gobert n’ont aucun souci à se faire. Elles conserveront leur licence. Quick-Step joue chaque saison le haut du tableau et est actuellement deuxième du classement cumulé des trois saisons dernières. De son côté, Intermarché-Wanty-Gobert s’améliore de saison en saison et commence à devenir une valeur sûre du cyclisme mondial. Ils sont 6e au classement UCI cette saison, une belle performance pour une équipe possédant le statut World Tour depuis deux saisons seulement. C’est surtout dû à une très bonne gestion de l’équipe.

Jean-François Bourlart, directeur général, flaire les bons coups et réalise souvent des mercatos très intelligents. L’équipe relance des coureurs dont plus personne ne veut comme Louis Meintjes ou Domenico Pozzovivo, respectivement top 10 au Tour de France et au Tour d’Italie cette saison. Elle est aussi capable de dénicher des pépites, à l’image du phénomène Biniam Girmay.