Tour de Pologne: l’Allemand Pascal Ackermann s’adjuge au sprint la 4e étape, Higuita reste leader

Plusieurs échappées ont animé le début de course avant la composition d’un groupe de cinq coureurs à 144 kilomètres de l’arrivée: le Portugais Rui Oliviera, le Polonais Kamil Malecki, le Norvégien Anders Skaarseth, le Danois Mads Wurtz Schmidt et le Français Nans Peters. Leur avantage sur le peloton dépassait les 3:30 alors que la première de trois difficultés du jour, la côte de Gmina Czarna, était franchie. L’écart avec le peloton s’est porté à 4:30 après la deuxième difficulté du jour, la montée de ‘l’Hotel Arlamow’, lorsque Schmidt, mieux placé au classement général du groupe de tête, à 50 secondes du leader Colombien Sergio Higuita, engrangeait, à toutes fins utiles, les bonifications dans les sprints intermédiaires. Les hommes de tête ont toutefois perdu progressivement leur avantage en raison du profil accidenté de la fin de course, dont la côte de Leszczawa à 37 kilomètres de l’arrivée. Malecki, 1er au passage des 3 bosses, s’est ainsi accaparé le maillot à pois bleus de meilleur grimpeur, dépossédant l’Allemand Michel Hessmann de sa tunique acquise la veille.

A 20 kilomètre du but, l’avance du groupe de tête était encore de 35 secondes. En tête de peloton, on retrouvait à la manoeuvre, notamment, l’équipe Barhain-Victorious. Le groupe de tête s’est réduit à trois coureurs, Würtz Schmidt, Oliveira et Skaarseth, à l’approche de la finale alors qu’on assistait à la contre-attaque du Français Rémi Cavagna et du Néerlandais Mike Teunissen à 14 kilomètres du but. Les trois rescapés de l’échappée matinale ont été repris par le peloton à 3,7 kilomètres de l’arrivée, avant une vaine tentative solitaire du Tchèque Zdenek Stybar. Une chute au peloton impliquant une dizaine de coureurs, dont le leader de la course, Sergio Higuita, s’est produite peu avant la flamme rouge.

Le sprint final a souri à l’Allemand Pascal Ackermann (UAE) qui a devancé le Belge Jordi Meeus (Bora-Hangrohe) et l’Italien Jonathan Milan (Bahrain-Victorious). Ackermann, 2e de la 2e étape du Tour de Pologne, s’était imposé en 2022 à la Bredene Coxyde Classic. Le sprinter allemand, qui a signé mardi son 2e succès de la saison 2022, s’était par ailleurs imposé à la Ride London Classic en 2018, à Eschborn-Frankfurt et au GP de Fourmies en 2019, ainsi qu’à la Clasica de Almeria en 2020.

Tombé à moins de trois kilomètres de l’arrivée, Sergio Higuita a été crédité du même temps que les premiers, conservant son maillot jaune de leader avec 4 secondes d’avance sur l’Espagnol Pello Bilbao et 6 sur Quinten Hermans.

La 5e étape de mercredi conduira les coureurs de Lancut à Rzeszow, sur 178,1 km, avant le contre-la-montre de jeudi, qui devrait s’avérer décisif, disputé en montée sur 11,8 km entre Gronkow et la station de ski de Rusinski. L’épreuve se terminera vendredi à Cracovie, après une nouvelle journée vallonnée, à l’issue de laquelle on connaîtra le successeur du Portugais Joao Almeida, absent cette année.