Tour de Burgos: le Colombien Santiago Buitrago gagne la première étape, Van Wilder 8e

Le Colombien, premier maillot de leader, signe sa 3e victoire, après une victoire au Tour d’Arabie saoudite et surtout une étape au Tour d’Italie cette année.

L’Espagnol Alejandro Valverde, 42 ans, pour sa dernière saison, a été honoré au départ.

Trois Espagnols ont composé l’échappée du jour - Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) et Diego Pablo Sevilla (EOLO-Kometa) - qui aura compté presque dix minutes d’avance. Le trio a été rattrapé à 22 bornes du but dans une étape sans véritable difficulté hormis l’Alto de Alotero en milieu d’étape et l’Alto del Castillo, une bosse de 900 m (5,3%), à gravir à deux reprises, scellant l’arrivée.

Mercredi, la 2e des cinq étapes sera courte, avec 158 km entre Vivar del Cid et Villadiego, et une dernière bosse de 1,6 km à 5% de déclivité moyenne, à 7 km de la ligne.

Cette 44e édition du Tour de Burgos s’achève samedi avec l’étape entre Lermas et Lagunas de Neila, une côte de 12 km à 6,2%, théâtre de l’arrivée finale de la course depuis 2015.

L’Espagnol Mikel Landa est le tenant du titre, lui qui avait succédé l’an dernier à Remco Evenepoel au palmarès. Le Belge, lauréat de la Clasica San Sebastian samedi, n’est pas présent au départ, lui qui est déjà tourné vers le Tour d’Espagne, dont le départ sera donné le 19 août à Utrecht, aux Pays-Bas.