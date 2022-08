Patrick Lefevere précise les objectifs de Remco Evenepoel à la Vuelta: "D'abord gagner une étape, ensuite on verra"

Mais alors que toute la Belgique attend sa pépite sur le podium final, Patrick Lefevere joue la prudence: "Avant tout, on veut le voir grandir comme coureur", explique le boss du Wolfpack à nos confrères du Nieuwsblad. Il fixe tout de même un objectif à son leader: "On veut remporter une étape avant de voir jusqu'où il peut grimper dans le classement général."

Le contre-la-montre d'Alicante (10e étape) semble taillé pour lui, d'autant plus que Ganna, Van Aert ou Kung seront absents. Mais quoi qu'en dise Patrick Lefevere, c'est dans la haute montagne que toute la Belgique attend Remco Evenepoel. Car dans un peu plus d'un mois, on devrait en savoir plus sur le potentiel réel du coureur de Schepdaal dans les grands tours.