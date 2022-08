Tour de Pologne: Sergio Higuita fait coup double en remportant la 3e étape (vidéo)

Alors que la course abordait ses premiers reliefs, surtout dans le final, cinq coureurs se sont lancés dans une échappée au long cours: notre compatriote Edward Theuns, l’Autrichien Matthias Brandle, l’Allemand Michel Hessmann, ainsi que Piotr Brozyna et Marcin Budzinski de l’équipe nationale polonaise. Ces cinq hommes n’ont jamais eu plus que 6 minutes d’avance sur un peloton groupé. Lorsque l’écart est descendu à moins de 1:30, à 70 km de l’arrivée, Thomas De Gendt a tenté de les rejoindre, mais sans succès. À 35 km de la ligne, sur la deuxième difficulté du jour, Hessmann a lâché ses compagnons d’échappée, avant de se faire reprendre par le peloton dans les 15 derniers kilomètres.

Dans la côte finale, Higuita a émergé à 200 m de la ligne pour devancer l’Espagnol Pello Bilbao et Quinten Hermans. Grâce aux bonifications, le Colombien possède désormais 4 secondes d’avance sur l’Espagnol et 6 sur Hermans.

Sergio Higuita sur la ligne d’arrivée. ©Photo News

C’est la 5e victoire de la saison pour Higuita. Il a déjà été sacré champion de Colombie, a remporté une étape du Tour d’Algarve (2.Pro), s’est imposé au classement général du Tour de Catalogne (WT) et a également remporté une étape du Tour de Romandie (WT).

Mardi, les coureurs parcourront 179,4 kilomètres entre Lesko et Sanok. Trois cols de deuxième catégorie, dont le dernier à quinze kilomètres de l’arrivée, sont au programme.