Bernal passe encore son Tour

Longtemps, les organisateurs du Tour de Burgos y ont cru. Ils étaient même prêts à attendre l’annonce de sa venue pour changer l’affiche de la course. Hélas pour eux, Egan Bernal ne sera finalement pas au départ de l’épreuve, ce mardi. Sept mois après son terrible accident, le Colombien n’est pas encore apte à effectuer son grand retour à la compétition. "Après trois semaines de stage en altitude et d’entraînements intensifs, je rentre à la maison et je continue ma préparation. Prochain objectif : reprendre la compétition, avait-il communiqué en milieu de semaine dernière. Le travail acharné, la patience et la conviction dans ce qui est fait sont les clés pour aller de l’avant."