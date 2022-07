Tour de France Femmes: la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten survole la 7e étape et prend le maillot jaune

Au bout de la ligne de crêtes vers le Markstein, déjà victorieuse du Giro cette année, Van Vleuten s’est imposée avec autorité devant une autre Néerlandaise, Demi Vollering (SD Worx), 2e à 3:26., et la Danoise Cecilie Ludwig (FDJ-SUEZ-Futuroscope), 3e à 5:16. battant au sprint la Française Juliette Labous (DSM), 4e et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram Racing), 5e.

Dès le Petit Ballon (9,3 km, 8,1%), les cadors ont pris les choses en main. Van Vleuten et Vollering sont parties à l’attaque alors que Marianne Vos se retrouvait à l’arrière du peloton, concédant déjà trois minutes dès la première grosse difficulté du jour.

L’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) partait à la chasse derrière le duo de tête.

Dans le Platzerwasel (7,1 km à 8,3%), à 800m du sommet, Van Vleuten a faussé compagnie à Vollering. Longo Borghini suivait déjà à plus de 3:30. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing) et l’Italienne Silvia Persico (Valcar-Travel & Service), 2e et 3e du général au départ de l’étape, naviguaient à plus de 5 minutes et le peloton maillot jaune à plus de 12 minutes.

Dans le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%), dont le sommet est placé à 7,2 km de l’arrivée, Van Vleuten creusait encore l’écart sur Vollering qui faisait de même sur Niewiadoma qui avait repris Longo Borghini, en train de craquer, avec Cecilie Ludwig, Juliette Labous et la Slovène Urska Zigart (BikeExchange-Jayco), alors que Persico était lâchée, Niewiadoma, Labous et Ludwig se disputant les places d’honneur.

A la veille de l’arrivée, Van Vleuten possède 3 minutes et 14 secondes d’avance au général sur Vollering et 4 minutes 33 sur Niewiadoma.

Dimanche, la première édition de ce véritable Tour de France féminin s’achève à La Super Planche des Belles Filles (7km, 8,7%) sur un tronçon de 123,3 km avec aussi le Ballon d’Alsace (8,7 km, 6,9%) à gravir à 40 km de l’arrivée.