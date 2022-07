À l’arrivée des 224,8km à Saint-Sébastien et après un nouvelle démonstration en solitaire de 45 km le coureur de 22 ans de Quick-Step Alpha Vinyl a devancé le Français Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers) de 1:58. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) compléte le podium à 2:31. Le Néerlandais Bauke Molleman a fini 4e à 3:11 dans le même temps que l’Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS-Grenadiers) 5e.

Parti seul à 45 km de l’arrivée après une attaque dans l’Erlaitz (4 km, 10,4%), l’avant-dernière difficulté du jour, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s’est lancé dans un numéro "seul contre tous". Au sommet, le champion de Belgique de contre-la-montre basculait avec 18 secondes d’avance sur Yates. Le quatuor Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez, Bauke Mollema et Tiesj Benoot suivait à 45 secondes.

Au bas de la longue descente, alors qu’il restait 25 km de course, Evenepoel avait porté son avantage à une minute sur un duo Sivakov et Rodriguez, le trio Yates, Benoot, Mollema suivait un peu plus loin.

Au premier passage sur la ligne alors qu’il restait 17,5 km, Remco possédait encore 1:02 sur ses deux premiers poursuivants et 1:40 sur les trois suivants.

La dernière difficulté le Murgil-Tontorra (2,1km, 9,9%) ne fit que confirmer la supériorité du Brabançon flamand. Le lauréat du dernier Liège-Bastogne-Liège pouvait filer vers un nouveau triomphe ce qu’il ne manqua pas de faire.

Le "petit Cannibale" inscrit son nom pour la deuxième fois au palmarès de cette course qu’il avait remportée en 2019 lors de sa première année pro.