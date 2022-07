Marion Rousse a réagi à ses critiques misogynes. "Quand les hommes tombent sur le Tour, ce sont des héros courageux, et les femmes ce serait parce qu'elles ne savent pas rouler? C'est ridicule. On n'a presque rien à leur dire. On n'a pas à se justifier. Les chutes font partie du cyclisme, il y en aura toujours. On oublie trop vite le Tour masculin de l'année dernière, avec les nombreuses chutes en première semaine, comme à Pontivy"

Celle qui exerce également l'activité de consultante donne les raisons de ces multiples incidents. "On est sur la plus belle course du monde, tous les sponsors veulent être à l'avant parce qu'ils jouent beaucoup d'un point de vue financier. Il n'y a pas de meilleure caisse de résonance que le Tour. Les filles roulent avec des oreillettes, elles ont les ordres. Aucun directeur sportif ne va dire 'ne prenez pas de risque' dans les moments tendus."

Au final, la Française préfère retenir les "95% des gens conquis plutôt que les 5% qui restent, qui s'amusent sur les réseaux sociaux à dire que les filles ne savent pas rouler."