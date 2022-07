Remco Evenepoel avant la Clasica San Sebastian: « Je suis un athlète plus complet »

Depuis, le grand espoir a fait sa mue. Et il a bien changé."À l’époque, je n’avais que dix-neuf ans. Mon corps était en plein développement. Maintenant, je suis un athlète plus complet. J’ai gagné en expérience, en explosivité et j’ai aussi une bien meilleure lecture de la course."

Il s’est aussi délesté de deux kilos superflus afin d’être plus compétitif dans les montées, comme le Murgil Tontorra (2,1 km à 10,1 % de moyenne), dernière des six difficultés (situé à huit kilomètres de l’arrivée) qu’il lui faudra gravir ce samedi dans sa quête d’une deuxième victoire dans la classique espagnole."Oui, je veux pouvoir me mêler à la lutte pour la victoire, même s’il y a beaucoup d’autres clients."

Pogacar mais aussi Yates ou Valverde parmi ses favoris

En l’absence des van Aert, Vingegaard et Thomas, il pointe surtout Tadej Pogacar, mais aussi Simon Yates, Alejandro Valverde, Hugo Houle, Ion Izagirre et Nelson Powless, vainqueur en 2021, comme prétendants au succès."Je n’oublie pas non plus Jan Bakelants, qui a gagné une belle étape au Tour de Wallonie."

Si la plupart de ces gars arrivent avec des courses dans les jambes, Evenepoel reste sur un stage de trois semaines à Livigno. Sur les pentes du Mortirolo ou du Stelvio, pour ne citer que ces deux cols mythiques, il a continué sa préparation en haute montagne. Il a veillé à ne pas trop en faire, non plus.

"On avait commis cette erreur avant le Tour de Suisse où j’étais arrivé fatigué, reconnaît-il.Ici, je me suis entraîné 30 heures par semaine durant les quinze premiers jours avant de me limiter à 10 heures la dernière. Le but est d’arriver frais. Je pense que c’est le cas."

Quel que soit son résultat ce samedi au Pays basque, le prodige de Quick-Step Alpha Vinyl retournera en altitude – en Sierra Nevada, cette fois – afin de préparer la Vuelta (du 19 août au 11 septembre).

"Je rêve de pouvoir, un jour, concurrencer Pogacar, Bernal et les Jumbo dans un Tour de trois semaines. Mais, actuellement, je ne connais toujours pas l’étendue de mes capacités en haute montagne. C’est afin d’en savoir plus que je fais ce Tour d’Espagne. Je veux avoir une meilleure connaissance de mon potentiel."

Et de conclure, toujours au sujet de la Vuelta :"Il m’est difficile de parler d’ambition au classement général parce qu’il y a trop d’inconnues. Dans un premier temps, je participerai à cette course avec l’objectif de gagner l’une ou l’autre étape."

Si d’ici-là, il peut avoir remporté une deuxième fois la Clasica San Sebastian, il ne s’en privera pas.