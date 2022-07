e Tour de Wallonie s’est donc terminé mercredi, à Chapelle-lez-Herlaimont, avec la renaissance de Jan Bakelants et avec la naissance de Robert Stannard, le vainqueur final.

L’avenir nous dira si l’Australien de 23 ans parviendra à confirmer comme l’a fait Quinn Simmons, à qui il succède au palmarès. Le coureur d’Alpecin-Deceuninck s’est imposé avec maîtrise face à une solide concurrence, construisant son succès final dès le premier jour en terminant troisième au sommet du Mur de Huy avant d’intégrer dès le lendemain l’échappée des hommes forts sur l’étape de Herve. En compagnie d’un Greg Van Avermaet très actif.

Le Waeslandien n’est pas parvenu à gagner sur ce Tour de Wallonie, sur lequel il est le recordman de victoires avec deux succès au classement général (en 2011 et 2013) et sur lequel il est le corecordman de victoires d’étapes (avec cinq succès, comme Frank Vandenbroucke et Marc Streel).

"J’aurais pourtant bien voulu m’imposer à nouveau, sur une épreuve que j’aime toujours bien, expliquait Greg Van Avermaet mercredi, à Chapelle-lez-Herlaimont, à la fin de la dernière étape. Même si j’ai un peu moins apprécié cette ultime journée, avec les pavés et les nombreuses chutes provoquées par la nervosité née de la nécessité d’être bien placé avant les secteurs. Sur ce type d’épreuve, ce n’est pas vraiment nécessaire, je trouve. Surtout que cette édition avait déjà été bien éprouvante, avec un parcours corsé."

Il l’a terminée à la cinquième place au classement final. Quel bilan tire-t-il de sa semaine en Wallonie ?

"Je n’ai pas gagné, mais j’ai été présent, répond-il. Je me sentais vraiment bien sur les deux premières journées, un peu moins bien ensuite, mais c’est normal, car j’avais vraiment beaucoup travaillé en amont de ce Tour de Wallonie pour bien préparer la suite de la saison. J’étais parti en Espagne, où il avait vraiment fait chaud, mais où j’ai bien su bosser. Je termine ce Tour de Wallonie à la cinquième place, ce qui n’est pas mauvais, surtout que le niveau était assez relevé. En m’alignant ici, pour ma course de reprise, je visais le top 10."

Que vise pour la suite de la saison celui qui reste "Golden Greg" (nous avons plusieurs fois entendu des spectateurs au bord de la route du Tour de Wallonie lui lancer : "Encore merci pour la médaille d’or aux Jeux olympiques, Greg !")?

"Je veux retrouver la victoire, je n’ai pas encore gagné cette saison", répond celui qui ne s’est pas encore imposé pour son équipe actuelle, AG2R-Citroën. Et qui n’a plus gagné depuis sa victoire au Grand Prix de Montréal, en septembre 2019, soit avant l’apparition de la pandémie du coronavirus. Ce qui semble être une éternité pour celui qui était habitué à s’imposer chaque saison.

"J’ai 37 ans, mais je suis toujours là, ajoute-t-il. Je vais enchaîner plusieurs courses désormais. L’Eurométropole Tour dans un peu moins de deux semaines, et puis je ferai le Tour du Limousin et celui d’Allemagne, avant de retourner au Canada pour les épreuves de Québec et de Montréal."

Reprendre la compétition sur le Tour de Wallonie lui a aussi permis de tourner la page de sa déception de ne pas avoir été sélectionné pour le Tour de France.

"Cela n’a pas été facile de devoir le regarder de la télévision, surtout les premières étapes, au Danemark ou celle des pavés, détaille l’ancien porteur du maillot jaune. Mais à un moment donné, il faut savoir se concentrer sur ses prochains objectifs. Là, je suis satisfait : je suis bien sorti du Tour de Wallonie."