Tour de Wallonie: Robert Stannard remporte la 43e édition, la 5e et dernière étape pour Jan Bakelants (vidéo)

L’Australien Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 43e édition du Tour de Wallonie cycliste (2.Pro) au terme de la cinquième et dernière étape gagné mercredi par Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert) au bout des 214,8 km de course entre Le Roeulx et Chapelle-les-Herlaimont.