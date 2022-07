Tour de Wallonie: Ballerini délivré

Même s’il n’était plus en course, ce dernier a pourtant joué un rôle crucial dans la victoire de son équipier Davide Ballerini ce mardi, au bout de la quatrième étape, disputée entre Durbuy et Couvin.

" Iljo m’a dit: Davide, tu te mets dans l’échappée, tu vas au bout et tu gagnes", raconte le sympathique coureur italien, dont la joie de renouer avec la victoire était très communicative.

L’ancien vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad a écouté à la lettre les recommandations du Gantois. Il n’a pas loupé l’échappée matinale, partie après à peine cinq des deux cents kilomètres au programme, en compagnie de José Joaquin Rojas, Rui Oliveira, Cameron Wurf et des Belges Kenneth Vanbilsen et Yentl Bekaert.

" On a rapidement pris un bel avantage et après trente bornes, on a senti que nous pourrions nous disputer la victoire, poursuit Davide Ballerini.Mais cela n’a pas été simple. La formation Intermarché-Wanty Gobert a visiblement fait un gros boulot derrière et l’écart a fondu. Mais nous avons continué à y croire. Au sommet de la dernière côte, le peloton était sur nos talons et un Trek-Segafredo nous a repris(NdlR: le Danois Mattias Skjelmose Jensen, troisième du classement général).Nous avons continué à nous battre et j’ai réussi à avoir le dernier mot. Je peux vous dire que cette victoire fait vraiment du bien! Je n’avais plus gagné depuis si longtemps…”

Depuis son succès sur la course d’ouverture en Belgique, la saison dernière, soit le Nieuwsblad, en février 2021. " Ce succès est donc super important pour moi. Je voulais vraiment m’imposer cette année. Mais j’ai connu un début de saison de m… Avec des maladies, avec le Covid… J’ai raté les classiques, je n’y étais pas à mon meilleur niveau. Le Giro m’a fait du bien. Mais j’ai décidé de couper dans la foulée du Tour d’Italie. Pour récupérer. Avant de partir en stage en altitude. J’ai tourné la page de la première partie de la saison pour me concentrer sur la deuxième partie de la saison."

Il est visiblement bien relancé !