Vingegaard, "heureux et fier", en veut encore

Avant le départ, Jonas Vingegaard n’était pas celui dont on citait le plus souvent le nom comme principal adversaire de Pogacar dont il avait été le dauphin en 2021. " D’un côté, je suis surpris de gagner le Tour, d’un autre non , reconnaît-il. Après avoir terminé deuxième, l’an dernier, je savais que j’avais le niveau pour me battre pour la gagne. Il fallait encore y parvenir. J’y ai cru mais c’était une autre paire de manches d’y arriver."

Le coureur de Jumbo-Visma a pourtant pris le meilleur sur Tadej Pogacar avec lequel il a offert un duel farouche et respectueux. " Nous avons une bonne relation . Bien sûr, on ne se voit pas dans le privé mais on se respecte. Tadej est un gars super. Un des meilleurs du monde. C’est sûr, il va encore vouloir gagner le Tour et moi aussi. Car je suis très heureux et fier de ce que j’ai accompli. J’en veux encore ."

Durant trois semaines, il a semblé parfaitement maîtriser son sujet. Épaulé par ses équipiers, il n’est que très rarement apparu en difficulté. " J’ai connu un moment très difficile dans l’étape des pavés, où j’avais perdu ma chaîne et où j’ai dû changer de vélo plusieurs fois . Pour le reste, tout s’est déroulé à la perfection. Nous étions venus avec deux objectifs, conquérir les maillots jaune et vert. On y ajoute celui à pois et six étapes, c’est incroyable. Nous n’aurions pu rêver mieux."

Il explique sa progression grâce au travail. Deuxième du chrono, samedi, il avait terminé trois ans plus tôt 22e du National danois de contre-la-montre. " J’ai progressé comme coureur et notamment en puissance, je pousse beaucoup plus de watts qu’auparavant, mais j’ai aussi un meilleur aérodynamisme, je suis mieux en machine, nous avons effectué énormément de tests. J’ai plus confiance en moi. J’ai mûri, j’ai grandi. C’est tout ça qui m’a aidé ."

Il a fait face aux interrogations qui accompagnent désormais un coureur ou une équipe dès qu’il ou elle domine et encore plus lorsque cela se passe durant le Tour de France. " Oui, nous sommes propres , assura-t-il. Tout le monde dans l’équipe est propre, je peux vous le certifier. Pourquoi sommes-nous tellement bons? C’est dû à notre préparation. L’équipe est aussi à la pointe de tout ce qui concerne l’alimentation, l’entraînement, le matériel… C’est la meilleure du monde à ce sujet et c’est pourquoi, vous devez nous faire confiance ."