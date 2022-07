Moyenne de vitesse record pour ce Tour de France: explications

Samedi, Wout van Aert et Jonas Vingegaard n’échappèrent pas à la question du dopage. Si le Danois réagit calmement en se contentant de jurer que "dans mon équipe, tout le monde est clean", le Campinois se montra nettement plus agacé. Il parla de "question de merde". Pour y répondre, il se montra aussi mordant qu’il l’est sur sa machine. "À chaque fois que quelqu’un gagne, certains reviennent avec ça, lança-t-il. Pourquoi devons-nous toujours nous défendre? Je ne l’accepte pas. Nous avons travaillé dur pour arriver où nous en sommes aujourd’hui. Le vélo a changé. Durant toute l’année, nous subissons de multiples contrôles inopinés, jusqu’à l’aube à notre domicile. Pour le reste, nous ne faisons rien d’autre que nous entraîner. Si tu suis comment l’équipe a évolué ces dernières années, tu comprends tout de suite que notre succès n’arrive pas de nulle part."

Affolement des compteurs

Le maillot vert ne commentera pas davantage une question revenue aussi sur la table parce que la vitesse moyenne du Tour est la plus élevée de son histoire (42 km/h). Bien sûr, le spectre du dopage constitue l’explication la plus simpliste à ce record. Toute infraction au Code mondial mise à part, faute de preuves, ces vitesses folles peuvent, pourtant, s’expliquer par plusieurs facteurs. "Entre la topographie et le sens dominant du vent, souvent dans le dos dans l’est et le sud-est du pays, on a vu que les vitesses allaient grimper", a détaillé à nos confrères de "l’Équipe" Jean-Baptise Quiclet, directeur de la performance chez AG2R-Citroën.

Les coureurs d’aujourd’hui roulent aussi plus vite parce qu’ils sont mieux entraînés que leurs prédécesseurs. Ils peuvent s’appuyer sur des spécialistes à la pointe dans tous les domaines.

À ce niveau-là, le vélo ne fait que rattraper un retard sur d’autres sports plus tôt enclins à se tourner vers la science. Ces cyclistes mieux préparés disposent également d’un meilleur matériel, et ce dès le plus jeune âge. Enfin, les stratégies de plus en plus offensives de certaines équipes contribuent aussi à l’affolement des compteurs.

Bien sûr, tous ces arguments ne convaincront pas tout le monde mais ils tiennent bien la route.