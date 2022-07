Wout van Aert mécontent lors de la conférence de presse après l’étape du Tour: "C’est une question de merde"

"Le cyclisme a changé", a déclaré le médaillé d'or du Jumbo-Visma. Lors de la conférence de presse qui a suivi la 20e et avant-dernière étape, il a été demandé à Wout van Aert et Jonas Vingegaard s'ils pouvaient garantir qu'il n'y a pas de dopage dans le jeu de la dominante Jumbo-Visma. L'équipe prendra normalement le maillot jaune et à pois avec Vingegaard et le maillot vert avec Van Aert le dimanche.