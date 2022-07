Tour de France: Wout van Aert est le 15e Belge à remporter le maillot vert

Avec 480 points, van Aert bat ainsi le record de points établi par le Slovaque Peter Sagan en 2018 avec 477 points depuis l’apparition du nouveau barème de points en 2015. Jasper Philipsen (286), grâce à sa victoire sur les Champs-Élysées, dépasse Tadej Pogacar (250) aux deuxième et troisième places.

‘WVA’ offre ainsi un 20e maillot vert à la Belgique et devient le 15e coureur belge différent à remporter ce classement après Stan Ockers (1955 et 1956), Rik Van Looy (1963), Willy Planckaert (1966), Eddy Merckx (1969, 1971 et 1972), Walter Godefroot (1970), Herman Van Springel (1973), Patrick Sercu (1974), Rik Van Linden (1975), Freddy Maertens (1976, 1978, 1981), Rudy Pevenage (1980), Frank Hoste (1984), Eric Vanderaerden (1986), Eddy Planckaert (1988) et Tom Boonen (2007).