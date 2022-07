Tour de France Femmes: la Belge Alana Castrique évacuée sur civière après une lourde chute

Malheureusement, Castrique a lourdement chuté sur la plus belle avenue du monde. Visiblement touchée à la hanche et au coccyx, la Belge ne s'est pas relevée et a été prise en charge par les services de secours, qui l'ont emmenée sur une civière.

L'étape a été remportée par Lorena Wiebes (Team DSM), devant Marianne Vos (Team Jumbp-Visma) et notre compatriote Lotte Kopecky (Team SD-Worx).