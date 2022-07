Tour de France : comment Jonas Vingegaard a vaincu le stress qui le tétanisait au point de vomir avant chaque course

Parce que se retrouver sur le toit du Tour était tout sauf une évidence pour celui qui s’est imposé en haut du Granon et de Hautacam. La petite reine, il ne l’a découverte qu’en 2007. "Mon père, qui roulait une ou deux fois par semaine, m’avait emmené au départ du Tour du Danemark, se souvient-il. On habitait à sept kilomètres de là, à Hillerslev. J’avais dix ans, je jouais au foot mais j’étais tellement petit que les autres ne me passaient jamais le ballon."

Dégoûté du football, le gamin tombe amoureux du vélo en participant à un test pour les enfants organisé par le club de la ville. "Ils avaient une minute pour aller le plus loin possible, explique, Claus, son papa, constructeur de fermes d’élevage de saumons. Jonas avait été le plus rapide et cela lui avait plu tout de suite de ne plus dépendre du bon vouloir de copains pas toujours tendres. Quelques semaines plus tard, il était monté sur le podium d’une course pour les débutants et, dans la voiture, il ne voulait absolument plus lâcher sa petite coupe."

Ce n’est pourtant qu’un an et demi plus tard que ses parents lui offriront son premier vélo. "Il a fait sa puberté très tard, à plus de 17 ans, et avant, il ne gagnait jamais. Les gens du club nous racontaient souvent qu’ils avaient peur qu’il s’envole quand le vent soufflait fort. C’était très dur pour lui, mais il s’accrochait."

Il parcourt déjà le Danemark dans le camping-car familial et rêve de grandes échappées en solitaire au Tour de France. Son papa, qui a suivi une formation auprès de la fédération danoise de cyclisme, lui propose alors des vacances dans l’Hexagone. "Il avait 15, 16, 17 ans et on allait là-bas pour qu’il s’entraîne. Parfois, on emmenait un copain à lui." Ils passeront chaque mois de juillet au camping de Bourg-Saint-Maurice. "On a vu passer le Tour deux fois à l’Alpe-d’Huez et Jonas connaît par cœur tous les cols du coin."

À 19 ans, il emballe du poisson

C’est à ce moment-là que se dessine son destin de coureur professionnel. Il a dix-neuf ans, remporte une course de côtes et tape dans l’œil de Brian Petersen et Christian Andersen, les directeurs sportifs de ColoQuick, une équipe continentale danoise. "On s’est vite aperçu qu’il n’était pas bien organisé, se souvient Andersen. Il se levait tard et n’arrivait pas à acquérir un rythme quotidien."

Afin d’endurcir le jeune freluquet, les deux dirigeants lui demandent de trouver du travail. Ce sera dans l’usine de poissons d’un coureur amateur qu’ils connaissent. Pendant deux ans, de six heures à midi, Vingegaard emballe les filets de sole et de morue avant de s’occuper de la vente aux enchères, notant sur un ordinateur sanglé sur son buste la quantité et le montant de chaque stock vendu. Après le boulot, il va rouler avec son patron, qui se rend compte de son évolution. "Quand il était au club, c’était difficile pour lui de suivre le rythme. Il a réussi car, dans notre région, il n’y a que du vent. Il a dû bosser contre le vent…"

"Il avait dix-neuf ans. C’était un petit gars, mais il avait quelque chose en plus, peut-être une volonté inscrite sur son visage", estime Petersen. La volonté aussi de se défaire d’angoisses récurrentes qui lui pourrissent la vie. "Jonas vomissait avant chaque course", explique Karina, sa mère.

Avec l’aide d’un coach mental, les vomissements disparaîtront, pas la nervosité. Christian Andersen, son premier directeur sportif rappelle une anecdote: "En septembre 2018, il figurait parmi les favoris du Mondial des moins de 23 ans. Il était bouffé par le stress. Avant de prendre le départ, il tremblait de tout son corps. C’était toujours comme ça: quand il savait qu’il pouvait faire un résultat, il était tétanisé."

Quelques mois après son arrivée chez Jumbo-Visma, en 2019, la formation néerlandaise l’intégrera au programme de la Mentalen Academy, une société avec qui elle collabore pour tout ce qui est coaching et préparation mentale. Mais cela ne porte pas ses fruits. Il faudra attendre la naissance de sa fille Frida, en septembre 2020, pour constater un changement dans son approche des courses. En mars 2021, il remportera sa première victoire sur la Semaine internationale Coppi et Bartali. Le déclic est opéré même s’il n’est pas à l’abri d’une rechute. Elle survient lorsqu’il est sélectionné pour le Tour de France 2021, qu’il terminera, pourtant, à la deuxième place. Sa compagne l’aidera. Encore une fois.

"Avant, Jonas se réveillait aux aurores et restait des heures dans son lit à se demander ce qui pourrait mal se passer. Il était submergé par ses pensées. Il m’appelait pour me dire: ‘Je suis si anxieux que je ne peux pas manger’. J’avoue qu’à un moment j’ai été un peu dure, je lui ai dit que ce n’était pas la fin du monde."

Trine le pousse alors à se lever, à mettre de la musique, ses chansons préférées et à aller parler aux mécanos, aux soigneurs, à ses équipiers, quitte à les réveiller. Un plan qui a parfaitement fonctionné.