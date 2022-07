Tour de France: 6 victoires belges, une première depuis 1985

Avec six victoires d’étapes, la Belgique est, devant le Danemark (4) et la Slovénie (3), le pays qui a le plus souvent levé les bras au ciel lors du Tour de France 2022, qui s’est achevé dimanche sur les Champs-Élysées à Paris par une victoire de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck).