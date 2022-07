Ce Tour de France était... presque parfait: voici ce qu'on voudrait de plus en 2023

Mais bien plus que sur le papier, ce Tour fut sexy sur la route. Avec un Tadej Pogacar qui a affiché une combativité à toute épreuve face à une armada Jumbo-Visma qui a manœuvré à la perfection. Et, en guise de cerise sur le gâteau, cinq victoires belges (avant une sixième, dans quelques heures?), deux porteurs du maillot jaune parmi nos compatriotes et le maillot vert ramené à Paris par un Wout van Aert tout terrain. Bref, un régal pour tout le monde.

Et pourtant, cela pourrait être encore mieux en 2023!

Alaphilippe et (le vrai) van der Poel ont manqué C'est déjà acquis: le prochain Tour de France débutera à Bilbao, au pays basque, et permettra aux puncheurs de s'exprimer durant les premières étapes. On adorerait y voir Wout van Aert et Tadej Pogacar, qui se sont partagés les étapes de Calais, Longwy et Lausanne, devoir se frotter à Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel. Les deux premiers porteurs du maillot jaune en 2021 seront revanchards la saison prochaine.

Cette année, le Français était trop court pour s'aligner sur la Grande Boucle après sa terrible chute à Liège-Bastogne-Liège tandis que le Néerlandais a tenté d'animer les premiers jours de course mais sa forme était nettement insuffisante après un Giro éreintant. On a déjà hâte de voir les quatre plus grands chasseurs de classiques du moment se faire la guerre l'été prochain. Et tant pis si ça doit coûter un ou l'autre succès à Wout van Aert.

Un match à trois ou quatre plutôt qu'à deux? On peut évidemment se réjouir de voir Jonas Vingegaard venir bousculer Tadej Pogacar puisque ce duel 2022 est déjà entré dans la légende. Mais le Tour 2023 pourrait être encore plus ouvert. Certains l'ont un peu vite oublié mais Egan Bernal, vainqueur du Tour 2019, n'a encore jamais pu défier Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Présent mais blessé en 2020, absent en 2021 (il avait choisi et dominé le Giro) et de nouveau blessé cette année, après une terrible chute en début de saison, le Colombien devrait faire son retour en 2023. Ajoutez un an d'expérience à Pidcock et vous obtenez une armada Ineos capable de rivaliser avec celle de Jumbo-Visma.

Si en plus l'équipe UAE pouvait être épargnée par la malchance afin de mieux entourer Tadej Pogacar et si Primoz Roglic pouvait terminer un Tour de France sans chuter...

Des étapes mieux programmées et un coup de vent On a beau répéter que "ce sont les coureurs qui font la course", les organisateurs les ont bien aidés cette saison avec des étapes particulièrement bien dessinées. Les sprinteurs, qui n'auront eu que quatre occasions d'en découdre, ont été quelque peu sacrifiés pour le plaisir du grand public. Au final, on regrettera juste le timing de certaines étapes: les quatre sprints ont été disputés le week-end, tout comme l'étape de Lausanne qui était assez fermées. En revanche, le peloton s'est coltiné les pavés, les Alpes et les Pyrénées en pleine semaine, privant certains amoureux du Tour des plus belles bagarres. Un peu dommage.

Tout comme ce vent mal orienté sur le pont du Grand Belt, qui aurait pu offrir des images fantastiques, et l'absence globale de bordures. Entre les sprints massifs, les arrivées "punchy", la haute montagne et les pavés, le vent est le seul ingrédient qui a manqué cette année. Mais personne n'y peut évidemment rien...

Des directeurs sportifs à la hauteur des coureurs La Jumbo-Visma, pourtant descendante de la Rabobank qui n'était pas la plus fine en la matière, a livré quelques récitals sur le plan tactique. L'équipe néerlandaise a attiré l'oeil des spectateurs les moins avertis sur ses stratégies bien huilées, qui y sont pour beaucoup dans le "cyclisme champagne" proposé ces trois dernières semaines. Espérons que certains directeurs sportifs s'en inspireront.

Même si on admettra qu'il est plus facile de faire des coups tactiques avec les meilleurs coureurs du monde, certains n'ont rien fait pour sublimer leur équipe. Outre la Movistar (sauvée toutefois par l'enthousiasmant Jorgenson) et Astana, qui déçoivent depuis le début de saison, des formations comme BikeExchange et TotalEnergies ont couru à l'envers une bonne partie du Tour. L'équipe australienne s'en sort avec deux victoires d'étape (Groenewegen et Matthews) mais elle a tout de même réussi à reproduire les erreurs grotesques du Dauphiné, notamment sur les routes de Saint-Etienne en misant sur le Néerlandais plutôt que sur l'Australien, qui aurait pu titiller Mads Pedersen dans l'échappée.

Du côté de l'équipe de Jean-René Bernaudeau, même si la malchance s'en est mêlée (chutes de Turgis et Burgaudeau, abandon de Vuillermoz et Oss), une fixette a été faite sur la chasse aux pois de Latour et sur le salaire de Peter Sagan à des moments où d'autres coureurs auraient pu s'exprimer. C'est d'autant plus décevant que les deux plus beaux succès de cette équipe en 2022 avaient déjà été acquis envers et contre ses directeurs sportifs puisque Burgaudeau (à Paris-Nice) et Vuillermoz (au Dauphiné) avaient dû se détourner des consignes internes pour aller s'imposer.