Wout van Aert: «Jonas a démontré qu’il est un grand champion»

Le chrono final du Tour, 40,7 km sur les routes du Lot, a tourné au duel entre Wout van Aert et… Jonas Vingegaard. Comme à Copenhague, le Belge avait pris sur les routes du Lot la mesure de Filippo Ganna, sa bête noire dans les contre-la-montre, et il pensait sans doute avoir fait le plus dur. Ce sont pourtant les trois coureurs qui monteront ce dimanche sur le podium final aux Champs Elysées qui ont empêché le maillot vert de crier victoire très tôt.

Au premier des trois postes de chronométrage intermédiaire, après 10,6 km, van Aert se retrouva en effet en troisième position, huit secondes derrière Jonas Vingegaard, une après Tadej Pogacar.

Douze kilomètres plus loin, à Gramat, peu après la mi-course, le Belge avait équilibré les échanges. Il s’était rapproché à 7 secondes du maillot jaune. Qu’il commença à menacer franchement lors du dernier pointage, à Couzou (au kilomètre 32,6), où van Aert était passé avec deux secondes de retard sur son équipier tandis que Geraint Thomas, qui avait débordé Pogacar, menaçait désormais franchement (à cinq secondes de Vingegaard) le duo de Jumbo-Visma.

C’est dans la dernière partie de l’étape, avec deux côtes qui pesèrent dans les jambes après trente-cinq kilomètres couvert sur le grand plateau, que le maillot vert fit toutefois la différence. Il faut dire que dans la descente, Jonas Vingegaard flirta avec la chute, rasant de près les rochers qui bordaient la petite route sinueuse et échappant de peu à envoyer ses roues dans les gravillons. Une alerte qui fit lever le pied au Danois.

À l’arrivée, alors que son équipier l’attendais sur la ligne et lui tapa sur l’épaule à son passage, Vingegaard concédait 19 secondes à van Aert mais augmentait de huit secondes son avantage sur Pogacar, finalement troisième devant Thomas.

"Je suis ému", reconnu ensuite Wout van Aert qui ne put retenir des larmes où se mêlaient soulagement et bonheur. "Gagner le Tour pour l’équipe est spécial, aujourd’hui, c’était un scénario de rêve. Je remporte une troisième étape, je gagne le maillot vert et on va enlever le Tour avec Jonas."

Très heureux d’avoir enlevé une troisième étape, le champion belge savoure aussi le futur triomphe de son partenaire danois.

"J’ai vu ce qu’il a fait dans les cinq cents derniers mètres", expliqua-t-il, sous-entendant que Vingegaard s’était relevé pour le laisser gagner, ce qui est loin d’être sûr et que d’ailleurs le Danois contesta. "J’en suis persuadé, quand on voit sa performance. Il avait des ailes, mais il a levé le pied sur la fin. Jonas est non seulement très fort, mais c’est aussi un grand champion et surtout un chouette type. Comme tous mes équipiers d’ailleurs et pour ce groupe ce furent trois semaine spéciales. On s’est battu trois semaines, j’ai tout donné et je suis fatigué. Aujourd’hui, je voulais gagner et Jonas pensait comme moi, mais je vois qu’il a préféré sécurisé son maillot jaune."

Wout van Aert a aussi disputé le chrono le plus régulier. "C’était un contre-la-montre rapide, mais il fallait aussi en garder pour la fin, pour les six derniers kilomètres avec les deux côtes", confia-t-il. "Il fallait être capable d’accélérer. Je n’ai pas commis de faute dans la dernière partie, j’ai bien roulé techniquement et j’ai fini à fond, c’était deux fois trois minutes à bloc. C’est un grand jour."