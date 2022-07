Second contre-la-montre de ce Tour qui peut offrir des possibilités aux rouleurs, grâce à une longue portion en faux plat descendant où il faudra emmener du braquet, mais aussi aux hommes qui finiraient bien ce Tour.

Le tracé de ce chrono est très technique et relativement long (près de 50 minutes d’effort total) avec un final lui aussi particulièrement musclé. On y recense dans les six derniers kilomètres deux côtes. Celle de Magès, 1,6 km à 4,7%, d’abord et, enfin, celle de l’Hospitalet, 1,5 km à 7,8%, abordée quasiment à l’arrêt, au sommet de laquelle est tracée la ligne d’arrivée. Il conviendra donc de bien doser son effort, sous peine d’être surpris sur la fin.

“La montée de Rocamadour, ça grimpe à 8-9% par endroits. Ça va faire mal aux pattes. Il y a de quoi exploser dans le final et perdre du temps. Un dernier chrono, ce n’est pas forcément une histoire de spécialistes, c’est surtout de l’énergie”, explique Thierry Gouvenou.

En bref

Renseignements : départ du premier coureur à 13h05, départ du dernier coureur à 17h00. Les coureurs se succèdent de minute en minute, puis de 1:30 en 1:30 et, enfin, de 2 en 2 minutes. Arrivée prévue du dernier coureur vers 17h49.

Les difficultés du jour: plusieurs, mais aucune n’est recensée pour le classement du meilleur grimpeur.

Dernier kilomètre: en côte (deux kilomètres à 5,6%). Dernière ligne droite de 130 mètres.

Passé au Tour: les deux villes n’ont jamais accueilli la Grande Boucle.