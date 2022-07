Tour de France 2022: Vingegaard «fier», Pogacar «heureux que ce soit fini»

"C’est dur de mettre des mots, c’est la plus grande chose dans le vélo, et on l’a fait! C’est incroyable. Ma femme et ma fille sont ici à l’arrivée pour vivre cela avec moi, ça signifie encore plus pour moi. Depuis l’année dernière, j’ai toujours cru que je pouvais le faire, et maintenant j’ai pu y arriver. C’est un soulagement, je suis tellement heureux et fier. Ce qui s’est passé il y a deux ans était dans nos mémoires. Cela ne nous faisait pas peur, mais on ne voulait pas que ça se reproduise. L’équipe a été incroyable, voir Wout aussi ému, cela montre à quel point nous sommes proches dans cette équipe. Tous ces gars-là sont mes frères."

Le double lauréat de l’épreuve, le Slovène Tadej Pogacar, 3e de l’étape, qui montera dimanche sur la 2e marche du podium, a voulu rendre hommage à son concurrent. "Je suis heureux que ce soit fini. C’était trois belles semaines, avec des hauts et des bas puisque l’équipe a connu des difficultés. Mais la bataille avec Jonas a été très belle. Il a encore élevé son niveau d’un cran par rapport à l’année dernière et je pense que l’on a au moins deux ou très belles années devant nous pour continuer. Il est vraiment solide, il a pris les commandes dès le début de la montagne. Moi je suis aussi plus mature, et je vais continuer à me battre pour pouvoir gagner à nouveau, relever de nouveaux défis. J’ai un maillot quand même spécial, le maillot blanc, que je gagne en plus pour la troisième année d’affilée."