Cian Uijtdebroeks, 10e au Mur de Huy: "J'en suis satisfait!"

Mais le néopro de 19 ans reste très satisfait de sa prestation. Il s’était déjà fait plaisir en menant le peloton lors du premier passage du Mur de Huy. "Je pensais que des échappées pouvaient y partir et je voulais aussi motiver les autres pour attaquer", raconte le coureur de Bora-Hansgrohe. "Mais c’est resté tranquille. Après, je me suis retrouvé derrière à cause de la nervosité, de plusieurs chutes, mais j’ai su remonter à l’avant pour la montée finale."

Dans laquelle il a tout donné. "C’était vraiment dur, mais je suis content de mon effort, face à ce top niveau, avec notamment le champion du monde Julian Alaphilippe", ajoute encore Cian Uijtdebroeks. "C’est aussi bon signe pour la suite, en vue du classement général d’épreuves par étapes, si je ne perds pas trop de temps sur ce type d’arrivée très pentue."

Il va désormais tenter de conserver son Top 10 au classement général de ce Tour de Wallonie. Et essayer de l’améliorer.