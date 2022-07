Tour de France: Christophe Laporte s’impose en costaud à Cahors, Jasper Philipsen deuxième

Cinq coureurs, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) et Quinn Simmons (Trek-Segafredo), sont sortis du peloton six bornes après le départ.

Les fuyards comptaient 1:20 d’avance sur le peloton lorsque la course était maîtrisée après 30 km à la suite d’une manifestation sur la route. Ils repartaient avec la même avance après quelques minutes d’interruption, mais les équipes de sprinters ne laissaient pas l’écart s’envoler au-delà de la minute, cette étape étant un des deux dernières occasions pour les sprinters de décrocher un bouquet.

Première victoire française

Simmons et Mohoric lâchaient Van der Hoorn et Honoré après la côte de la cité médiévale de Lauzerte, la première côte du jour. Simmons laissait Mohoric à 48 km de l’arrivée et poursuivait en solo jusqu’à 35 km de la ligne, moment du regroupement général.

Alexis Gougeard (B&B-KTM), Fred Wright (Bahrain Victorious) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) tentaient alors de sortir à 32 km de l’arrivée. Le trio créait un écart d’une trentaine de secondes, insuffisant pour aller au bout.

Laporte plaçait une accélération à 1,5 km de l’arrivée, revenait sur les échappés avant d’aller chercher la victoire d’étape, son 23e succès professionnel, qui est le premier sur un grand tour. Le coureur français de 29 ans a permis à son pays d’éviter de terminer la Grande Boucle sans la moindre victoire d’étape, ce qui ne s’est produit qu’à deux reprises, en 1926 et 1999.

Il fallait remonter au succès de Julian Alaphilippe à Landerneau dans la 1re étape du Tour 2021 pour trouver la trace d’un succès tricolore au Tour.

Vingegaard se rapproche de la victoire à Paris

Samedi, c’est un contre-la-montre de 40,7 kilomètres entre Lacapelle-Marival et Rocamadour qui attend les coureurs pour la 20e et avant-dernière étape. Le 109e Tour de France se terminera dimanche par la traditionnelle étape des Champs-Élysées, où Wout van Aert s’était imposé l’an dernier.

Sauf accident, Jonas Vingegaard devrait remporter dimanche le Tour de France pour la première fois de sa carrière. Au général, le Danois compte 3:21 d’avance sur Pogacar, double vainqueur sortant du Tour, et 8 minutes sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).

