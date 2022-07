Tour de France: l'étape neutralisée plusieurs minutes à cause de manifestants

La 19e étape du Tour de France a été stoppée par une manifestation vendredi en début d'après-midi, 30 km après le départ de Castelnau-Magnoac. Cinq coureurs, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick Step-Alpha Vinyl), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) et Quinn Simmons (Trek-Segafredo) étaient sortis du peloton après 6 km de course. Les fuyards comptaient 1:20 d'avance sur le peloton quand la course a dû être stoppée en raison d'une manifestation. Le peloton a été arrêté au km 30 et les écarts ont été enregistrés