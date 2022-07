La 19e étape vue par Cédric Vasseur: un match entre baroudeurs et sprinters

Cette 19e étape constituera également la dernière opportunité pour les baroudeurs d’espérer s’imposer. On devrait donc assister à un match entre ceux-ci et les équipes des spécialistes de la dernière ligne à qui il appartiendra plus que probablement de contrôler la course car les grands leaders et leurs partenaires pourront avancer la perspective du chrono de samedi pour ne pas trop rouler en tête de peloton. La clé de l’équation du jour sera sans doute l’état de fraîcheur des équipiers des sprinters et leur capacité à maintenir l’échappée à portée de fusil. On sait que plusieurs équipes ont perdu des hommes en cours de route et cela pourrait peser dans la balance.