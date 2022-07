Armstrong dithyrambique sur les performances de van Aert au Tour de France: « C’est un put*** de monstre, il peut le gagner un jour »

"Vous n'avez pas vu cela à notre époque"

"Il attaque dès le kilomètre 0 et termine troisième dans peut-être l'étape la plus difficile de ce Tour. Van Aert est une bête, un monstre. Il est déjà sûr du vert, et pourtant il sprinte toujours avec impatience. C'est fou", analyse Hincapie, surpris de voir encore le coureur de 27 ans à l'avant. "Le porteur du maillot vert qui attaque dès le départ dans une étape de montagne très difficile... vous n'avez tout simplement pas vu cela à notre époque."

Le Texan est encore plus dithyrambique au sujet des capacités du natif d'Herentals. "C'est un putain de monstre. "Honnêtement, je ne comprends plus ce sport, mec. Et je ne veux rien dire de mal par là. Souvent, je ne comprends plus la tactique, surtout quand il y a un monstre Van Aert dans le peloton."

"Il est très Indurain-esque"

Pour lui, van Aert est capable de s'imposer un jour sur la Grande Boucle. "Je pense qu'il peut gagner le Tour un jour, oui. J'ai demandé à Johan Bruyneel combien Wout pesait. Je pesais 74 kg au départ du Tour puis je suis tombé à 72,5, ce qui était déjà assez lourd pour un coureur de classement. Avec Van Aert, ce serait 76 à 77 kg... il est très Indurain-esque. Il a un contre-la-montre solide et a le pouvoir de monter à un rythme stable et bon, tout comme Miguel."

La concurrence sera rude mais l’Américain serait prêt à parier sur notre compatriote. « Il ne grimpe pas aussi explosivement que Vingegaard ou Pogacar et ces gars-là seront là pendant un moment. Et il est certainement possible qu’il fasse partie de ces pilotes qui ont une mauvaise journée dans un grand tour où il perd tout. Mais vous ne le saurez pas tant que vous n’aurez pas essayé. Bruyneel, qui est beaucoup plus intelligent que moi, dit qu’il n’est pas possible que Van Aert remporte un jour le Tour. Mais je n’en suis vraiment pas si sûr. »