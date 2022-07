Tour de France: Grâce à un Van Aert royal, Vingegaard écrase la concurrence et remporte une 18e étape dantesque

Le fil de la course

Le point à 140km de l’arrivée

Dès le départ réel lancé, l’infatigable Wout Van Aert se lance dans un nouveau raid solitaire. Et au vu de la puissance de l’attaque, personne n’est pour le moment en mesure de le suivre.

Le point à 120km de l’arrivée

Seul, Van Aert a décidé de se relever. De nombreux autres coureurs décident d’attaquer dont deux Belges qui auront à cœur de briller en ce 21 juillet: Dewolf et Vermeersch.

Un équipier du maillot jaune décide de rejoindre l’échappée: Laporte.

Le point à 105km de l’arrivée

L’échappée n’arrive pas à se constituer, Capiot, Dewulf, Benoot sont à l’attaque avec Mohoric et d’autres coureurs.Cofidis, l’équipe du maillot à pois Geschke, est en train de rouler pour tenter par tous les moyens de placer son leader dans l’échappée.

Le point à 96km de l’arrivée

C’est la folie en ce début d’étape.Une grosse trentaine de coureurs a réussi à s’échapper, mais pas le maillot à pois! Par contre, au prix d’un énième effort, Van Aert est parvenu à prendre les bonnes roues.

Le point à 78km de l’arrivée

L’échappée est enfin dessinée.Un énorme groupe a pris une minute au peloton qui ne ressemble en réalité qu’à un petit groupe.Le maillot à pois a tenté de rejoindre le groupe de tête mais les efforts au début d’étape lui sont fatals. À noter l’énorme chute de Bauer contre une voiture quelques kilomètres plus tôt.Heureusement, l’Australien a réussi à redémarrer mais semble bien touché.

Le point à 65km de l’arrivée

Avec 3:10 d’écart, le peloton laisse de l’avance pour l’échappée, qui vient de franchir le premier des trois cols.Et au sommet, c’est Ciccone qui prend les 20 points devant Pinot et le maillot vert Van Aert qui roule en grande partie à l’avant du groupe.

Du côté des favoris, Meintjes est sorti du groupe maillot jaune et n’est plus qu’à 50 secondes de l’échappée.

Le point à 43km de l’arrivée

4:10 pour l’échappée où se trouve toujours Van Aert, Benoot ou encore Teuns. Après la descente faite calmement, au contraire du groupe maillot jaune où Pogacar a encore tenté de prendre des risques sans réellement attaquer, voici les deux groupes dans le Col de Spanderelles, grimpé pour la première fois de l’histoire du Tour.

Le point à 40km de l’arrivée

Accélération de UAE… et de Van Aert! Alors que McNulty accélère dans le peloton et égraine grandement le groupe, Van Aert accélère pour pouvoir espérer baculer avec les favoris. Bardet est le premier membre du Top 10 à lâcher prise encore une fois.

Le point à 39km de l’arrivée

Attaque de Pogacar! À 6km de la fin de la montée, le dauphin de Vingegaard tente déjà sa chance et essaye de se retrouver en homme contre homme face au maillot jaune.Les grandes manoeuvres commencent déjà sauf que Kuss tient bon tandis que Meinjes est quasiment rejoint par ce trio.

Le point à 34km de l’arrivée

Nouvelles attaques de Pogacar.À trois reprises, le Slovène tente le tout pour le tout mais ne distance le maillot que d’un petit mètre au maximum. Le coureur de chez UAE tente le tout pour le tout.En tête, Van Aert possède avec Pinot et Martinez, tranquillement installés derrière le Belge, un peu moins de deux minutes d’avance.

Le point à 32km de l’arrivée

Alors qu’on pensait que les points allaient être offerts sur un plateau d’argent à Pinot, c’est bien Van Aert qui sprint pour prendre les points! Le Belge a-t’il un deuxième maillot comme objectif dans le coin de sa tête? Ca serait tout simplement invraissemblable… Du côté du maillot jaune, Pogacar accélère la descente et Vingegaard perd sa chaine. On est passé à deux doigts de la chute ...

Le point à 28km de l’arrivée

Chute de Pogacar! Alors que le maillot jaune n’est pas passé loin de la correction, c’est son adversaire qui tombe.Le maillot jaune l’attend sportivement mais le Slovène est brûlé sur la cuisse gauche.

Le point à 10km de l’arrivée

Pinot accélère en tête de groupe, mais Martinez et Van Aert tiennent pour le moment le coup. Derrière, Kuss met un gros tempo et fait revenir le groupe maillot jaune à 1:30. Ce tempo fait craquer Meinjes, derrière Gaudu attaque Quintana et semble proche de devenir 4e.

Le point à 9km de l’arrivée

Van Aert attaque! Ce maillot vert est tout simplement incroyable! Alors que le peloton revient, le Belge attaque le jour de la fête nationale et fait craquer Pinot! Martinez tient encore le coup.

Le point à 5km de l’arrivée

Regroupement général! Il ne reste plus que le maillot vert, le maillot jaune et le maillot blanc en tête de la course. Martinez et Kuss décrochent directement, Van Aert donne le tempo tandis que Pogacar et Vingegaard attendent ensemble.

Le point à 4km de l’arrivée

Van Aert fait lâcher Pogacar! Incroyable. Le rythme du belge est incroyable et fait lâcher le second du général qui semble en difficulté après sa chute.Vingegaard en profite et devient le seul homme en tête de la course.