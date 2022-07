Tour de France: le profil de la 18e étape, l'ultime rendez-vous avec la montagne

L’ultime rendez-vous dans la montagne pour un schéma court, donc nerveux, d’autant que les trois difficultés sont placées en seconde moitié d’étape. Après le mythique col d’Aubisque, escaladé par son versant le plus dur, le peloton du Tour fera la connaissance du col de Spandelles. C’est une montée assez courte, mais très pentue et irrégulière comme les aiment les purs grimpeurs.

Celui qui veut renverser la situation ou asseoir sa domination peut ou doit déjà durcir la course sur ces pentes parfois très raides, avant d’enfoncer le clou sur l’ascension finale vers Hautacam. Une montée à la difficulté comparable à celle de l’Alpe d’Huez et où le Tour peut être définitivement joué selon les écarts.

“Je pense que le point d’orgue du Tour, ce sera l’étape du Granon, mais là, c’est l’enchaînement le plus difficile”, explique Thierry Gouvenou. “Entre Aubisque, Spandelles et Hautacam, il y a deux kilomètres de plat au maximum. Le Spandelles, que je connaissais car quand j’étais coureur, je vivais à Pau, c’est un vrai col, étroit. Dès le pied, c’est dur. On ne trouve pas de rythme sur ce genre de montées. On peut enfin l’emprunter parce que le département a fait du travail dans sa descente pour la rendre praticable pour une course du niveau du Tour.”

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h30, départ réel à 13h40 après un défilé de 3,1 km.

Arrivée prévue entre 17h25 et 17h55.

Les difficultés du jour

Km 76,7 s Col d’Aubisque (16,4 km à 7,1%, 13% max, 1.709 m) – Hors catégorie.

Km 110 s Col de Spandelles (10,3 km à 8,3%, 16% max, 1.378 m) – 1re catégorie.

Km 143,2 s Hautacam (13,6 km à 7,8%, 12,8% max, 1.520 m) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 58,5 – Laruns.

Dernier kilomètre: en montée (7,9%) comme les douze kilomètres précédents. Dernière ligne droite de 100 mètres à vue.

Passé au Tour: Deux étapes ont fini à Lourdes d’où quatre autres sont parties. À cinq reprises, entre 1994 et 2008, une étape s’est terminée dans la station d’Hautacam où jamais encore un coureur belge ne s’est imposé.