«Il n’y a pas de plus belle manière de perdre le Tour de France» pour Tadej Pogacar

« Il ne pouvait pas y avoir une plus belle manière de perdre le Tour de France », a déclaré le Slovène aux organisateurs. « J’ai tout donné, en pensant au classement général, et je pourrai quitter la course sans regrets. Jumbo-Visma a fait un travail parfait sur ce Tour de France. Je leur tire mon chapeau. Et aujourd’hui, le meilleur a gagné, Jonas était plus fort que moi. »