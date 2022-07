Wout van Aert, après la 16e étape du Tour de France: «Nous sommes très confiants»

"Nous sommes très confiants, parce que Jonas est là jour après jour. Mais il y a des jours très importants qui arrivent. Demain et après-demain et samedi le contre-la-montre. C’est le Tour de France. Il s’agit d’être attentif au niveau de la récupération."

Interrogé sur ses ambitions dans le chrono de Rocamadour, Wout van Aert a répondu: "L’objectif le plus important est de tout donner pour Jonas et le général. Mais bien sûr si je me sens bien, je veux aussi faire des résultats durant le week-end (samedi dans le contre-la-montre et dimanche sur les Champs Elysées, ndlr).