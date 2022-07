Tour de France: trois coureurs en moins à cause du covid

Trois coureurs, les Français Mikaël Chérel et Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) et l'Allemand Max Walscheid (Cofidis), ont été testés positifs au coronavirus et ont abandonné le Tour de France mardi, avant le départ de la 16e étape à Carcassonne.