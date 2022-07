Tour de France: le peloton arrive dans les Pyrénées, Van Aert, Gilbert, Teuns et Wellens dans un groupe de 29 coureurs (direct commenté + vidéos)

Pendant que Geraint Thomas, Romain Bardet, Adam Yates, Nairo Quintana et David Gaudu lutteront pour une place sur le podium. La première étape du triptyque pyrénéen sera la seule à ne pas se terminer au sommet d’un col.

Mais le Port de Lers et le Mur de Péguère, deux ascensions de première catégorie, devraient permettre aux grimpeurs de se disputer la victoire. La plupart d’entre eux chercheront sans doute à le faire en se glissant dans la bonne échappée du jour.

La course

Le point à 140km de l’arrivée

Dès le départ de l’étape, un groupe de 29 coureurs est sorti du peloton pour prendre assez rapidement un bel écart.Dans ce groupe se trouve quatre Belges et pas les moindres: Gilbert, Teuns, Wellens et le maillot vert Wout Van Aert. Le coureur le mieux placé au général est Vlasov, qui est à environ 10 minutes de Vingegaard. Entre-temps, Alexis Gougeard s’est détaché de l’échappée et roule seul avec environ 45 secondes d’avance.Le peloton, lui, est situé à environ 6 minutes 30. Au vu du profil de l’étape, la décision devrait être en fin d’étape même s’il semble clair que le vainqueur se trouve dans l’échappée.

Le point à 125km de l’arrivée

Alexis Gougeard comprend que ses efforts sont vains et se relève pour rentrer dans le groupe échappé.Désormais, les 29 fuyards comptent 6 minutes d’avance sur un peloton contrôlé par les équipiers du maillot jaune.

Le point à 110km de l’arrivée

Alors que Wout Van Aert se dirigeait tranquillement vers la victoire du sprint intermédiaire, Eekhoff décide à 200 mètres de la ligne de dépasser le Belge par surprise. Le maillot vert est surpris et franchi la ligne en deuxième position.Visiblement agacé par la situation, le coureur de chez Jumbo n’hésite pas à se coller contre Eekhoff pour lui montrer sa désapprobation de la manœuvre.À noter que l’écart est remonté à plus de 6 minutes et 40 secondes.

Le point à 85km de l’arrivée

Si l’échappée continue son petit bout de chemin unie, avec un écart qui monte à plus de 7 minutes 30, Tadej Pogacar est quant à lui en train de perdre (définitivement?) un équipier.Marc Soler, visiblement malade, est lâché par le peloton à plus de trois minutes et se retrouve juste devant le camion-balai. Il va lui falloir du courage pour franchir la ligne d’arrivée dans les délais.