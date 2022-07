Au terme d’un superbe numéro, le Canadien Houle s’offre une victoire historique sur la seizième étape du Tour de France

Du côté du maillot jaune, Pogacar a essayé à trois reprises d’attaquer Vingegaard mais le leader du Tour n’a semblé jamais être vraiment mis en difficulté. Ils terminent tous les deux l’étape dans un groupe composé, entre autres, de Thomas et Gaudu.

Le grand perdant de cette étape se nomme Romain Bardet.Directement en difficulté dès que la pente s’élevait, le Français a perdu énormément de temps et perd tout espoir de Top 10.

Le film de la course

Le point à 140km de l’arrivée

Dès le départ de l’étape, un groupe de 29 coureurs est sorti du peloton pour prendre assez rapidement un bel écart.Dans ce groupe se trouve quatre Belges et pas les moindres: Gilbert, Teuns, Wellens et le maillot vert Wout Van Aert. Le coureur le mieux placé au général est Vlasov, qui est à environ 10 minutes de Vingegaard. Entre-temps, Alexis Gougeard s’est détaché de l’échappée et roule seul avec environ 45 secondes d’avance.Le peloton, lui, est situé à environ 6 minutes 30. Au vu du profil de l’étape, la décision devrait être en fin d’étape même s’il semble clair que le vainqueur se trouve dans l’échappée.

Le point à 125km de l’arrivée

Alexis Gougeard comprend que ses efforts sont vains et se relève pour rentrer dans le groupe échappé.Désormais, les 29 fuyards comptent 6 minutes d’avance sur un peloton contrôlé par les équipiers du maillot jaune.

Le point à 110km de l’arrivée

Alors que Wout Van Aert se dirigeait tranquillement vers la victoire du sprint intermédiaire, Eekhoff décide à 200 mètres de la ligne de dépasser le Belge par surprise. Le maillot vert est surpris et franchi la ligne en deuxième position.Visiblement agacé par la situation, le coureur de chez Jumbo n’hésite pas à se coller contre Eekhoff pour lui montrer sa désapprobation de la manœuvre.À noter que l’écart est remonté à plus de 6 minutes et 40 secondes.

Le point à 85km de l’arrivée

Si l’échappée continue son petit bout de chemin uni, avec un écart qui monte à plus de 7 minutes 30, Tadej Pogacar est quant à lui en train de perdre (définitivement?) un équipier.Marc Soler, visiblement malade, est lâché par le peloton à plus de trois minutes et se retrouve juste devant le camion balai. Il va lui falloir du courage pour franchir la ligne d’arrivée dans les délais.

Le point à 65km de l’arrivée

Avec plus de 8 minutes 13 secondes d’avance sur le peloton, les échappés entament la montée du Port de Lerts, une côte de plus de 11km à 7% de moyenne.Dès les premiers dénivelés, Damiano Caruso attaque pour s’installer rapidement seul à une trentaine de secondes du groupe.

Par contre, certains fuyards sont en train d’exploser comme Philippe Gilbert par exemple.

Le point à 53km de l’arrivée

Un groupe mené par le maillot à pois Geschke et Vab Aert reviennent sur Caruso, Storer et Woods, partis tous les trois et qui ont compté une minute d’avance avant de voir l’écart fondre en deux kilomètres. Au sommet, c’est bien le maillot à pois qui prend les points et qui entame la longue descente avec sept autres coureurs.Teuns, d’abord distancé, a fait la montée à son rythme et a su raccrocher au groupe de tête quelques secondes après l’entame de la descente.

À noter que dans le groupe maillot jaune, Mas a attaqué et Meintjes a tenté lui aussi d’accélérer mais contrairement à l’Espagnol, sans succès.

Le point à 50km de l’arrivée

Double attaque de Pogacar! Le Slovène tente déjà le tout pour le tout mais Vingegaard arrive à chaque fois à s’accrocher plutôt facilement.Ce changement de rythme fait mal aux favoris, Bardet est distancé, le quatrième du général est en train de perdre tout.

Le point à 46km de l’arrivée

Quand ça ne monte pas, Pogacar attaque quand même! À peine la descente démarrée, le second du général accélère une nouvelle fois.L’étape devient complètement folle grâce au panache de deux grands champions.

Le point à 37km de l’arrivée

Dans le groupe de tête, Tony Gallopin attaque juste après le Canadien Houle.Ils prennent directement une trentaine de secondes sur le groupe dans lequel figure toujours Van Aert et Teuns. De son côté, Bardet vient de rentrer dans la douleur dans le peloton

Le point à 29km de l’arrivée

Tandis que Houle reste largement en tête avec 45 secondes d’avane sur son plus proche poursuivant, Van Aert a décidé de se relever.Teuns, de son côté, n’a pas les jambes et se fait lui aussi distancer. Dans le peloton, Majka étire ce qu’il reste du peloton, Yates, Meintjes et Bardet en font directement les frais. Thomas et Gaudu sont à la limite de la rupture.

Le point à 12km de l’arrivée

Chute de Jorgenson! Alors qu’il était en poursuite avec Woods derrière le leader Houle, Jorgenson a chuté dans la descente, laissant les deux Canadiens de la même équipe aux deux premières places! Dans le groupe maillot jaune, Gaudu et Thomas ont réussi à rentrer tandis que Bardet craque complètement et peut dire adieu au Top 10.