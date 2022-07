Andy Schleck analyse les deux premières semaines du Tour de France: «Pogacar a payé toutes ces infimes conneries»

Andy, dans une interview que vous nous accordiez peu de temps après l’arrêt de votre carrière, fin 2014, vous nous aviez alors confié avoir traversé une sorte de trou noir. Vous aviez eu besoin de temps pour construire de nouveaux repères. Comment vous sentez-vous aujourd’hui dans votre vie?

«Heureux tout simplement (large sourire). Je suis quelqu’un qui se pose beaucoup de questions et aime les challenges. J’ai un magasin de vélos qui tourne bien, je vais en ouvrir un second tout bientôt mais je ne saurais pas rester assis derrière mon bureau ou le comptoir sans réfléchir à de potentiels projets. J’ai toujours eu besoin de me réinventer. Cela fait partie de moi. Le coureur qui dit que sa retraite sportive se déroule sans la moindre anicroche est à mon sens un menteur (rires). Pendant des années, on vit un quotidien d’une rare intensité, empli très souvent d’adrénaline. Quand cela s’arrête du jour au lendemain, je crois qu’il est normal d’avoir besoin d’un peu de temps pour trouver sa place. Il y a un proverbe qui dit que l’herbe de la pelouse redevient toujours verte si on l’arrose. Il faut juste savoir se montrer patient (rires)… Le nouveau challenge, désormais, c’est de trouver un peu de temps pour moi dans un agenda bien chargé. Car être un bon papa, un bon mari et un bon entrepreneur, cela demande de l’énergie, de l’investissement… et d’être heureux. Trouver le bon équilibre, c’est un peu l’équation de nos vies non (sourire)?»

Des blessures à la hanche et au genou vous ont poussé à mettre un terme à votre carrière à 29 ans mais vous n’avez jamais caché qu’une bonne part du plaisir que vous preniez dans votre métier avait également disparu à cette époque. Comprenez-vous les différents burn-out auxquels on assiste dans le peloton actuel?

"Oui. Le cyclisme a énormément changé en quelques années. Lorsque j’étais encore coureur, on s’amusait vraiment beaucoup en stage, j’étais heureux de faire ma valise pour partir avec mes équipiers parce qu’on était une bande d’amis. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que beaucoup considèrent leur vie de cycliste comme un boulot. Tout est beaucoup plus contrôlé. Sans vouloir faire l’ancien combattant, je suis content d’avoir fait carrière à mon époque car il y avait plus de place pour cette notion de plaisir. Cela ne veut pas dire que nous jouions aux clowns pour autant! Mais un Tour de France est tellement dur que si tu n’as pas la passion de ce que tu fais, il n’y aura jamais assez d’argent dans le monde que pour te motiver à te préparer et à te faire mal."

Quels coureurs voyez-vous se faire encore vraiment plaisir sur le vélo aujourd’hui?

"Pogacar par exemple. Quand il rit à la caméra, qu’il tombe dans les bras d’un coureur d’une autre équipe pour le féliciter après une victoire d’étape ou l’arroser d’une bouteille d’eau, ce n’est pas de la mise en scène. C’est juste que c’est un gars qui s’éclate."

Que vous inspire la troisième place de Froome la semaine dernière à l’Alpe d’Huez? Vous connaissez le long chemin de croix d’une revalidation…

"Un seul mec dans le peloton était capable de revenir à ce niveau après une blessure de cette gravité: Chris. Il faut avoir un mental en acier trempé pour réussir à se reconstruire de la sorte. Je crois que monsieur ou madame tout le monde serait toujours dans une chaise roulante à ce jour. J’ai un respect énorme pour ce qu’il a réalisé. Je vous avoue que, à titre personnel, je ne me serais jamais lancé dans un pareil challenge. Dans la vie, à mes yeux, il y avait d’autres choses à faire."

Voulez-vous dire que vos blessures relevaient quelque part du signe du destin?

"Non, mais j’avais un choix qui s’offrait à moi. J’aurais pu continuer encore quelques années mais sans peut-être plus jamais disputer un Tour de France. Quand tu as gagné une fois la Grande Boucle, tu n’as pas envie de revenir après une blessure pour disputer des épreuves de moindre envergure. Si j’avais simplement couru pour un contrat, je n’aurais pas été fidèle à moi-même. Dans la mémoire des amateurs de vélo, l’image qui leur revient en tête à l’évocation de mon nom ce sont les duels avec Contador et pas celle d’un coureur plus anonyme."

Un coureur plus anonyme, c’est ce que Froome a été depuis sa chute en 2019. Cela n’a pas toujours dû être facile pour lui d’encaisser les commentaires nauséabonds qui fleurissaient alors sur les réseaux sociaux…

"Si une personne ose rire de Chris devant moi, je vous assure qu’elle va m’entendre!"

Quel lien nourrissez-vous aujourd’hui avec Alberto Contador que vous croisez régulièrement sur ce Tour au Village Départ? Vous avez déjà soufflé que, même si votre nom figurait au palmarès du Tour comme le vainqueur de l’édition 2010, vous ne vous considériez pas vraiment comme tel car vous n’aviez pas vécu l’émotion d’endosser le maillot jaune sur les Champs-Élysées par exemple. En voulez-vous d’une certaine manière à l’Espagnol de vous avoir privé de cela?

«Nous nous respectons énormément car nos duels nous ont fait grandir mutuellement mais nous ne serons jamais de vrais amis car nous avons deux caractères forts. Ce que j’ai voulu dire c’est que je n’ai pas dans mon esprit de ‘vrais’ souvenirs de ma victoire sur le Tour puisque celle-ci m’a été attribuée près de deux ans plus tard (NdlR: après le déclassement de Contador pour dopage en février 2012). Cela a pris du temps, mais aujourd’hui je me considère vraiment comme le vainqueur de cette édition 2010. Et sans le moindre doute. Je le sens aussi dans le regard des gens.»

On a beaucoup dit que le coup réussi par les Jumbo et Vingegaard sur l’étape du Granon avait fait de cette journée l’une des plus mythiques de l’histoire du Tour. Mais ne vous a-t-elle pas rappelé ce que vous aviez réussi en 2011 en attaquant à 60 km du sommet du Galibier où vous aviez levé les bras?

"J’ai vu ce jour-là une sublime étape. Je crois que Pogacar y a payé tous ces petits efforts, toutes les infimes conneries, si je peux m’exprimer ainsi, qu’il a fait en amont. Pourquoi attaquer dans le Galibier, pourquoi sprinter sur chaque arrivée ou presque quand aucune seconde de bonification n’est en jeu? Pour montrer qu’il est fort? J’avais déjà dit avant le Tour que je pensais Vingegaard meilleur grimpeur. Et comme le Tour est passé à plusieurs reprises au-dessus de la barre des 2 000 mètres… À cette altitude, c’est une question de watts par kilo, la donne est aussi simple que cela. Tadej n’est pas un pur grimpeur, il est plus athlétique et donc plus lourd. Mais pour en revenir à votre question de départ, le Galibier ne m’est pas instantanément revenu en tête car je ne suis pas le genre de gars qui ressasse sans cesse ses souvenirs."

Le matin d’une journée comme cela, on s’assoit à la table du petit-déjeuner avec le plan clair de ce que l’on va réaliser?

"Il faut clairement avoir une idée. Quand j’étais coureur, je n’avais jamais de plan B car cela aurait alors voulu dire que je ne croyais pas en mon plan A (rires)."

Un élément déterminant de la tactique des Jumbo, c’est Wout van Aert. Que vous inspire le porteur du maillot vert?

"Il est énorme! Sur l’étape de l’Alpe d’Huez il a tiré les favoris sur 100 bornes… C’est sans doute le coureur le plus fort du peloton. Est-ce qu’il lui arrive parfois d’être fatigué (rires)? Si j’étais son directeur sportif, je lui demanderais de ne plus sprinter afin de se préserver pour la montagne mais il est capable de jouer sur les deux tableaux. Quand on le voit sur un vélo, il dégage une énorme classe!"

Pensez-vous Pogacar encore en mesure de renverser le Tour?

"Ce n’est certainement pas encore fini. Vingegaard est solide mais on se demandait il y a une semaine comment Pogacar pouvait perdre le Tour. Alors…"