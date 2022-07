«Je m’en souviendr ai très long temps»

"C’est super-incroyable", avoua-t-il lors du flash télévisé après avoir été félicité et être tombé dans les bras de Tadej Pogacar car les deux hommes, qui ont débuté ensemble chez UAE sont amis depuis lors. "Je savais assez ce que c’est que de perdre une étape du Tour, je suis passé tellement de fois si près. Je ne peux le croire."

Quand le préposé à l’interview lui évoqua les émotions qui devaient lui traverser l’esprit, le jeune Belge ne put retenir ses larmes. "Je ne vais pas pleurer à la télévision", tenta de dire le coureur d’Alpecin-Deceuninck, submergé par l’émotion.

Aux Champs, des larmes de dépit

Pour ses débuts en 2019, alors qu’il devait lancer Alexander Kristoff, Jasper Philipsen avait terminé 5e, 6e et 7e avant de quitter le Tour après la 11e étape. Quatorze mois plus tard (le Tour ayant été reporté au mois de septembre), le Campinois n’avait pas été aligné par son équipe d’alors, UAE Team Emirates, où on misait sur Pogacar. Avec le succès que l’on sait.

Son retour, l’an passé, fut tonitruant. Après avoir d’emblée réussi le doublé derrière Tim Merlier, Philipsen avait cumulé les accessits. Six sprints et six places parmi les trois premiers, personne n’avait été aussi régulier mais le coureur de Ham avait dû se contenter de trois deuxièmes et d’autant de troisièmes places.

Sur les Champs Élysées, où après avoir dû reconnaître quatre fois la suprématie de Mark Cavendish, le Belge avait été devancé par Wout van Aert. Prostré sur un trottoir de la plus belle avenue du monde, il en avait laissé couler ses larmes de dépit. L’édition 2022 de la Grande Boucle semblait partie sur le même canevas pour Philipsen, 5e à Nyborg, puis 3e à Sonderborg, lors des deux seuls sprints massifs vécus jusqu’à ce dimanche.

À Calais, à l’arrivée de la 5eétape, il croyait avoir enfin gagné. En franchissant la ligne quelques secondes après Wout van Aert, il avait crié sa joie avant de se rendre compte de son erreur.

"Je ne pouvais imaginer qu’il y ait un coureur devant, c’était impossible", s’était-il excusé alors.

Ce dimanche, il a répété combien le début de Tour avait été difficile.

"Le parcours de ce Tour n’est vraiment pas à l’avantage des sprinters, a redit la flamme de Ham, son village du Limbourg. On a eu deux sprints, on aurait pu en avoir un autre à Calais, mais Wout en avait décidé autrement, sinon, j’aurais eu une bien plus belle photo."

Il connaissait l’arrivée

Entre-temps, comme la plupart des concurrents, et certainement tous les sprinters, le Belge dut faire le gros dos, passer les Alpes et patienter avant que son heure ne se représente.

"On commençait à avoir la pression, car l’équipe était venue pour gagner des étapes et avec le départ de Mathieu (van der Poel), il n’y avait pas grand-chose qui tournait comme on voulait, avoue-t-il. Mais on a continué à y croire, à me faire confiance, à se battre. Je suis resté motivé car je savais qu’il y aurait encore des possibilités, je me suis battu en montagne, ce qui n’est pas évident, ce serait plus facile de jeter le gant. Je ne suis pas sorti frais des Alpes, on a tous souffert, aussi à cause chaleur, mais je savais que j’avais de bonnes jambes. Il y a deux jours, on avait bien travaillé pour l’équipe, pour rien, car les échappés sont restés devant (NdlR: Pedersen avait gagné à Saint-Étienne). Cette fois, tout a bien roulé pour nous."

Il y a un an, sur la même ligne d’arrivée, le vainqueur des Grands Prix de Francfort, de l’Escaut et de Denain 2021 avait terminé troisième, devancé par le duo de Quick Step Mark Cavendish-Michael Morkov.

"C’était un avantage de connaître le final, mais ne pas avoir Mark Cavendsih comme adversaire aussi, sourit l’ancien protégé d’Axel Merckx, sous les ordres duquel il avait fait ses premiers pas chez les pros en 2018, chez Hagen Bermans-Axeon. J’étais un peu loin dans le dernier kilomètre, mais Alexandre (Krieger) m’a bien placé. Puis, Groenewegen, qui était devant moi, a plafonné, mais je n’ai pas paniqué. J’ai profité du dernier virage, que j’ai pris à gauche, au lieu de la droite l’an dernier, pour me replacer et ensuite dépasser Mads Pedersen."

Après trois succès d’étapes sur la Vuelta (un en 2020 et deux la saison dernière), Jasper Philipsen ajoute donc une superbe ligne à son palmarès qui s’est enrichi d’un dix-neuvième succès.

Encore deux occasions

"C’est le plus beau, assurément, la plus grand de ma carrière, dit-il. C’est vraiment autre chose de gagner au Tour. Pour un sprinter, c’est la plus belle victoire, dans la plus belle course, la plus importante du calendrier. Je m’en souviendrai très longtemps."

Le coureur d’Alpecin-Deceuninck, qui, à la mi-juin, a prolongé de deux saisons dans sa formation actuelle, va maintenant se tourner vers la suite du Tour où, sans doute, deux sprints l’attendent encore, vendredi à Cahors et le dernier jour à Paris.

"On va fêter ce succès ce soir (dimanche) puis, demain (lundi), je vais transformer la journée de repos en journée au lit, poursuit Philipsen. L’an passé, je n’avais pas roulé non plus et j’avais de bonnes jambes le mardi. Je suis vraiment content de ce repos. La journée d’aujourd’hui (dimanche) est dans le top-5 de mes journées les plus chaudes sur un vélo. Heureusement, le staff de l’équipe nous a maintenus au frais le plus possible avec de l’eau, de la glace et beaucoup d’efforts. Il reste deux possibilités, dans les prochaines étapes, où je sais que je n’ai aucune chance, je vais essayer, comme chaque fois, de courir à l’économie et d’attendre que mon tour revienne."