Beaucoup disent que Wout van Aert est le coureur le plus complet du peloton…

Non, c’est Tadej Pogacar le plus complet. Disons que van Aert est plus puissant mais il n’est pas aussi bon dans la montagne. Wout ne va jamais lutter avec les meilleurs dans la montagne.

Mais il a quand même gagné une étape du Tour au mont Ventoux l’an dernier.

Oui, mais c’était au terme d’une longue échappée. Il avait su se forger une avance confortable avant de commencer les choses sérieuses. Quand ça a grimpé fort, il a perdu beaucoup de temps, ce qui, je le précise, n’enlève rien à l’exploit qu’il a réalisé ce jour-là. Si on lui donne dix minutes d’avance au départ de chaque étape de montagne, il peut aussi gagner le Tour de France (rires).

Van Aert ne doit-il pas essayer de devenir, un jour, un coureur de grands tours?

(catégorique) Non. Il n’a pas le gabarit pour ça. Même en perdant du poids, ça ne suffira pas. Wout est un coureur qui se différencie par sa puissance. Il ne faut pas qu’il la perde.

Que n’est-il pas capable de faire?

De briller en haute montagne. Pour le reste, il peut tout faire. Il l’a déjà montré à de nombreuses reprises.

Patrick Lefevere veut continuer à voir si Remco Evenepoel peut devenir un coureur de grands tours…

Écoutez, c’est très difficile de poser un jugement dès aujourd’hui. On verra au Tour d’Espagne comment il s’en sort sur une course de trois semaines. Il y aura de la haute montagne, des pentes très raides qui nécessitent de l’explosivité. On aura un premier élément de réponse à la fin de la Vuelta. Ce sera difficile pour lui.

Lefevere dit que des coureurs ont eu besoin de cinq, six grands tours avant d’être en mesure de jouer la gagne.

Je le souhaite à Remco. N’allez pas croire que je n’ai pas envie qu’il gagne le Tour de France. Loin de là. Ce serait bien pour lui et pour la Belgique qui attend ça depuis très longtemps. Mais ça va être compliqué.

Gagnerait-il à se focaliser sur les classiques?

Je n’en suis pas convaincu. Le Tour des Flandres, ce n’est pas son truc. Paris-Roubaix, non plus.

Avez-vous été surpris par sa victoire à Liège-Bastogne-Liège?

C’est la classique qui lui convient le mieux. Remco, il ne faut pas lui laisser 500 mètres. Une fois qu’il est mis sur orbite, il est parti. Lors de la Doyenne, ses adversaires ont oublié cela.

Que pensez-vous d’Arnaud De Lie?

C’est un jeune avec énormément de qualités. Mais il doit encore trouver son chemin et un train qui peut l’amener idéalement aux 200 mètres. Pour l’instant, il n’a pas quelqu’un d’attitré pour l’épauler. On voit au Tour qu’Ewan est un peu perdu aussi. Mais De Lie est un tout grand espoir, oui.

Certains disent qu’il pourrait être un mélange de Tom Boonen et Philippe Gilbert.

Ne lui collons pas une telle étiquette. Arnaud a déjà montré de très belles choses mais il doit encore grandir. Il présente peut-être des similitudes avec Boonen et Gilbert mais n’exagérons rien!