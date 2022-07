Pile à l’heure au rendez-vous, Eddy Merckx s’installe dans le salon très spacieux. Tout en sirotant un café serré, il va parler de sa passion, celle qui a fait de lui le plus grand cycliste de l’histoire. Il commentera les deux étapes alpestres, parlera de Wout van Aert et de Remco Evenepoel, les deux têtes de gondole d’un cyclisme belge qui se porte bien, sans oublier d’adouber Arnaud De Lie, "un tout grand espoir".

Toujours aussi disponible, le Cannibale acceptera volontiers de se prêter au jeu d’une petite interview en vidéo, avant une séance de photos.

Eddy, les Alpes ont donné lieu à une belle bagarre et on a vu Tadej Pogacar défaillir mercredi.

Oui, j’ai été surpris comme tout le monde. Je pense que personne ne l’avait vu venir. Toutefois, je trouve qu’il est arrivé moins bien au Tour que les années précédentes. Pour moi, le Tour de Slovénie ne constitue pas une bonne rampe de lancement pour la Grande Boucle. Lors de l’étape des pavés, je ne l’ai pas trouvé aussi aérien que ce qu’on a pu croire. À plusieurs reprises, il a failli sauter de la roue de Jasper Stuyven qui, je le concède, dégageait une impression de puissance extrême.

Et puis, Pogacar a commis certaines erreurs. C’est légitime de vouloir prendre quelques secondes sur ses rivaux en sprintant à l’arrivée. Ça peut donner un petit ascendant psychologique mais ça fatigue. Enfin, mercredi, il a dû courir tout seul derrière les Jumbo-Visma. Tous ces efforts lui ont coûté beaucoup d’énergie. Cela dit, le Tour n’est pas fini. Pogacar est un grand champion et n’abandonnera pas. Vingegaard peut aussi connaître un jour sans. Dans ce cas, le Slovène n’hésitera pas.

Que pensez-vous de Jonas Vingegaard?

Bien sûr, il a été très fort dans le col du Granon. Mais je m’attendais à ce qu’il place une nouvelle attaque dans l’Alpe-d’Huez. Il a peut-être loupé une belle occasion de creuser encore un peu plus le trou.

Le collectif de Jumbo-Visma est impressionnant.

Jusqu’à présent, l’équipe néerlandaise contrôle le Tour mais il faudra voir si elle parviendra encore à le faire dans les Pyrénées. Pogacar n’hésitera pas à attaquer quand il en aura l’occasion. Il attendra son moment. C’est vrai qu’il manque d’équipiers autour de lui face à un gros collectif adverse mais il a déjà gagné deux Tours tout seul. Je ne dis pas que le Slovène va remporter ce Tour mais il va donner du fil à retordre à Vingegaard, c’est certain. N’oubliez pas qu’il y a encore un contre-la-montre la veille de l’arrivée et on sait à quel point il peut être performant dans ce domaine.

Mais Vingegaard aussi…

Oui, c’est certain, et le Danois ne vient pas de nulle part. Il était quand même deuxième l’an dernier. Et au printemps, il aurait sans doute remporté le Dauphiné s’il n’avait pas dû attendre Primoz Roglic. Il était beaucoup plus fort que son leader.

Wout van Aert est, lui, devenu équipier modèle…

Et quel équipier! Van Aert est plus complet et plus puissant que Rik Van Looy, qui lui était sans doute supérieur en vitesse pure. Wout est vraiment un super coureur. Ça doit être un luxe d’avoir un tel équipier.

En un an, Tom Pidcock est devenu champion olympique de VTT, champion du monde de cyclo-cross et il a gagné à l’Alpe-d’Huez…

(il coupe) Oui, et il n’a que 22 ans. Ce gars-là, je l’adore. Réussir tout ça si jeune âge est impressionnant. C’est un battant, un gagneur. Il a beaucoup d’ambitions. Peut-être qu’un jour il voudra s’attaquer à un grand tour. On verra. J’ai aussi bien aimé le retour de Chris Froome sur le devant de la scène, jeudi dans l’étape de l’Alpe-d’Huez. C’est bien qu’il ait persévéré après des mois et des mois de galère. Ce Tour est loin d’être fini.