Yves Lampaert est tombé... à cause d'un chien: «Gardez vos animaux à la maison!» (vidéo)

En début de course, Yves Lampaert s'est fait une sacrée frayeur! Le premier maillot jaune du Tour a en effet connu une belle chute. En avant du peloton, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl est violemment tombé au sol... à cause d'un chien! Ou plutôt à cause de leurs maîtres qui ont laissé filer l'animal qui a déséquilibré le Belge alors que ce dernier tentait de l'éviter.