Vingegaard: "Ma mission, c'est de suivre Pogacar"

"Tadej était très fort aujourd’hui, mais moi aussi, a répondu le maillot jaune à propos des attaques de son rival. Je n’ai pas perdu de temps, donc ce fut une bonne journée."

Sur les premières montées de la journée, le Galibier, le Télégraphe puis la Croix de Fer, toute l’équipe Jumbo-Visma a imprimé un rythme infernal qui empêcha leurs rivaux de tenter quoi que ce soit. Wout van Aert, notamment avait tellement fini fort sur l’avant-dernière difficulté du jour, que le premier peloton avait porté son retard sur le groupe d’échappés, de six à quatre minutes trente.

"Nous ne visions pas la victoire d’étape, mais nous voulions durcir la course et maintenir le tempo le plus élevé possible afin que je puisse en tirer parti dans la dernière montée, a expliqué Jonas Vingegaard. Je crois que c’est mieux pour moi que la course soit difficile, que nous fassions souffrir et que l’on fatigue les autres pour les empêcher d’attaquer s’ils étaient arrivés plus frais au bas de la dernière montée. Moins la course est explosive, mieux c’est pour moi. Le but, c’était que je puisse répondre aux attaques de Tadej. Il m’a attaqué, je m’y attendais, je le savais, ça n’est pas la dernière fois. Il recommencera chaque fois qu’il verra une possibilité de le faire, mais ma principale mission, c’est de le suivre et de le surveiller."

Ce que le Danois a fait avec efficacité en direction de l’Alpe, comme a semblé lui dire Pogacar.

"On ne s’est pas parlé, a répondu Jonas Vingegaard. Il m’a souri et je lui ai rendu son sourire. Nous sommes rivaux, mais on se respecte l’un l’autre. J’ai beaucoup de respect pour lui et je suis persuadé que l’inverse est vrai aussi. Il peut tout faire, il est déjà un des meilleurs coureurs de tous les temps, à son âge."

Au lendemain de sa prise de pouvoir dans les Hautes Alpes, le dauphin du dernier Tour de France a vécu une première journée revêtu du maillot jaune. Il n’est pas près de l’oublier.

"C’était la première fois et il y avait un nombre hallucinant de spectateurs tout au long de l’ascension vers l’Alpe d’Huez, notamment de très nombreux spectateurs danois qui n’ont cessé de m’encourager, c’était particulier, témoigna Vingegaard. Cela a été une expérience folle. Rouler avec le maillot jaune sur les épaules, c’est le rêve de tous les coureurs. J’ai eu la chance de vivre cette expérience au milieu d’une foule considérable."

Précisément, le leader du Tour ne craint-il pas cette promiscuité avec le public, alors que la menace du Covid plane sur la course?

"Oui, bien sûr, il y a forcément un risque plus important quand des spectateurs nous crient à la figure, dit-il. C’est comme cela, il faut juste espérer de ne pas attraper le Covid, que personne ne l’attrape, car ce n’est pas la plus belle manière de quitter le Tour."

«Mentalement, j’ai grandi»

Alors qu’il reste neuf étapes, Jonas Vingegaard ne veut pas penser au-delà de la prochaine journée, celle qui mènera la course à Saint-Étienne.

"On me parle déjà des Pyrénées ou du dernier chrono, dit-il. Moi, je prends jour après jour, je vais d’abord me concentrer sur la prochaine étape en espérant ne pas perdre de temps et en conservant le maillot jaune. On verra comment je me sens chaque jour avant d’établir des tactiques. Ce qui est certain, c’est que, par rapport à l’an passé, j’ai progressé. Ma deuxième place de l’an dernier m’a apporté plus de confiance. Mentalement, j’ai grandi. L’an passé, j’ai vu que j’avais le niveau, je crois en moi et c’est avec ce mental que je vais essayer de garder ce magnifique maillot."