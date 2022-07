Tom Pidcock, le caméléon du peloton: "J'ai vécu une expérience incroyable"

Dès 2021, alors qu’il effectuait ses premiers pas au sein du peloton, il a lutté les yeux dans les yeux avec les meilleurs aux Strade Bianche (5e), à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (3e) et à l’Amstel Gold Race (2e) où il ne fut devancé qu’à la photo-finish par Wout van Aert.

Précoce et gourmand, il inscrivit même son nom au palmarès de la Flèche Brabançonne. Tout cela sans renier une polyvalence que même Mathieu van der Poel et Wout van Aert lui envient. Une polyvalence qui lui a permis de devenir champion olympique en VTT à Tokyo, champion du monde de cyclo-cross cet hiver et plus jeune vainqueur à l’Alpe-d’Huez ce jeudi. Tout cela en moins d’un an. Quand on vous dit que le gars est un phénomène.

Il a roulé à plus de 100 km/h

Ce jeudi, alors qu’il découvre le Tour à 22 ans, il s’est donc imposé au sommet de ce col mythique. "Ce n’est pas un si mauvais résultat, hein, dit-il après avoir séché ses larmes de bonheur. Mille fois, j’ai rêvé que je vivais cet instant mais je ne réalise pas encore tout à fait. L’ambiance dans cette montée était dingue. Les gens étaient si près de moi. À certains moments, je me suis demandé s’ils allaient me laisser passer. Ce public, c’est ça le plus impressionnant. Je suis certain que j’ai vécu une expérience incomparable en traversant cette foule. Il n’y a qu’à l’Alpe-d’Huez que l’on peut vivre un truc pareil."

Le voilà, désormais, plus serein que jamais.

"Mon Tour est déjà totalement réussi", assure ce descendeur hors pair qui a été flashé à plus de 100 km/heure après le col de la Croix de Fer. Avec cette victoire, il est également de retour dans le Top 10 (8e) au classement général. "C’est parfait, même si cela ne constitue pas un objectif en soi."

Mais comme ce format de poche (1,69m pour 62 kg) semble visiblement capable de tout, on ne peut que conseiller aux candidats au Top 5 de garder un œil sur lui.